За місяць сервісом замовлень квитків на поїзди для військовослужбовців ним скористались 3 тисячі користувачів

Сервіс замовлень квитків на поїзди для військовослужбовців функціонує вже місяць. За цей час ним скористались 3000 українських захисників та захисниць.
Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.
“Значна частина з них вже здійснили поїздку та змогли вчастно дістатись додому впродовж новорічно-різдвяних свят, щоб обійняти рідних”, - зазначили в Укрзалізниці.
В пресслужбі перевізника нагадали, що військовослужбовці Сил оборони України в разі відсутності квитків на прямі рейси з/до потрібних міст можуть залишити заявку на сервісі замовлень квитків для військових.
Квитки можна забронювати на поїзди, які прямують з/до міст, наближених до зони ведення бойових дій. Залишити заявку потрібно не пізніше ніж за 6 годин до відправлення поїзда з початкової станції.
Викупити заброньований квиток можна в касі вокзалу не пізніше ніж за годину до відправлення поїзда, предʼявивши касиру військовий квиток або посвідчення офіцера.
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