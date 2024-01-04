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За місяць сервісом замовлень квитків на поїзди для військовослужбовців ним скористались 3 тисячі користувачів

Військовослужбовці Сил оборони України в разі відсутності квитків на прямі рейси з/до потрібних міст можуть залишити заявку на сервісі замовлень квитків для військових.

Сервіс замовлень квитків на поїзди для військовослужбовців функціонує вже місяць. За цей час ним скористались  3000 українських захисників та захисниць.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

“Значна частина з них вже здійснили поїздку та змогли вчастно дістатись додому впродовж новорічно-різдвяних свят, щоб обійняти рідних”, - зазначили в Укрзалізниці.

В пресслужбі перевізника нагадали, що військовослужбовці Сил оборони України в разі відсутності квитків на прямі рейси з/до потрібних міст можуть залишити заявку на сервісі замовлень квитків для військових.

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Квитки можна забронювати на поїзди, які прямують з/до міст, наближених до зони ведення бойових дій. Залишити заявку потрібно не пізніше ніж за 6 годин до відправлення поїзда з початкової станції.

Викупити заброньований квиток можна в касі вокзалу не пізніше ніж за годину до відправлення поїзда, предʼявивши касиру військовий квиток або посвідчення офіцера.

Що нового у Укрзалізниці

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