Нарахували премії на 1,6 млн грн: у Києві судитимуть двох експосадовців філії Укрзалізниці

Директор та його заступник нараховували премії працівникам за роботи, які ними не виконувались.

Київська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно двох колишніх посадовців однієї з філій АТ "Укрзалізниця" за обвинуваченням у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК).

Про це повідомила пресслужба прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, директор та його перший заступник, діючи у змові без погодження з членами правління, прийняли рішення про незаконне нарахування та виплати премій працівникам філії за роботи, які ними не виконувались.

Такі дії посадовців призвели до розтрати понад 1,6 млн гривень.

Санкція статті передбачає від семи до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що раніше Укрзалізниці призначили аудит через мільйонні збитки під час перевезення щебеню. Сума недоотриманого прибутку лише за 6 місяців може сягати 75 млн грн.

У червні НАБУ повідомило про підозри чотирьом особам, які завдали Укрзалізниці збитків на понад 206 млн грн.