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Нарахували премії на 1,6 млн грн: у Києві судитимуть двох експосадовців філії Укрзалізниці

Директор та його заступник нараховували премії працівникам за роботи, які ними не виконувались.

Нарахували премії на 1,6 млн грн: у Києві судитимуть двох експосадовців філії Укрзалізниці
Фото: Пресслужба Мінінфраструктури

Київська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно двох колишніх посадовців однієї з філій АТ "Укрзалізниця" за обвинуваченням у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК).

Про це повідомила пресслужба прокуратури. 

Згідно з матеріалами слідства, директор та його перший заступник, діючи у змові без погодження з членами правління, прийняли рішення про незаконне нарахування та виплати премій працівникам філії за роботи, які ними не виконувались.

Такі дії посадовців призвели до розтрати понад 1,6 млн гривень.

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Санкція статті передбачає від семи до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що раніше Укрзалізниці призначили аудит через мільйонні збитки під час перевезення щебеню. Сума недоотриманого прибутку лише за 6 місяців може сягати 75 млн грн.

У червні НАБУ повідомило про підозри чотирьом особам, які завдали Укрзалізниці збитків на понад 206 млн грн.

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