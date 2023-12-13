Укрзалізниці призначили аудит через мільйонні збитки під час перевезення щебеню

Сума недоотриманого прибутку лише за 6 місяців може сягати 75 млн грн.

Аналітики Бюро економічної безпеки виявили ризик завдання збитків Укрзалізниці під час реалізації щебеневої продукції – її продавали приватним суб’єктам господарювання за прямими договорами за цінами нижчими у 2,5 раза від ринкових.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Аби встановити суму завданих збитків, БЕБ витребувало інформацію від АТ "Укрзалізниця" щодо обсягів та вартості реалізованого товару приватним суб’єктам господарювання. Аналітики порівняли дані та встановили, що ціни були нижчими від ринкових в середньому у 2,5 раза, тобто сума недоотриманого прибутку лише за 6 місяців може сягати 75 млн грн.

Фахівці Бюро скерували пропозиції до Кабінету міністрів, Мінекономіки, Мінінфраструктури та АТ "Укрзалізниця" щодо посилення контролю за видобутком та формуванням ціни на щебеневу продукцію та внесення змін до Порядку розпорядження майном Укрхалізниці. Аналітики також рекомендували доповнити перелік майна, яке реалізовується на конкурентних засадах, та запровадити тендерну процедуру продажу щебеневої продукції.

"Уряд врахував пропозиції Бюро та вніс відповідні зміни до нормативних документів. Також, за рекомендацією фахівців Бюро, Кабмін надав доручення розпочати аудит ефективності роботи АТ "Укрзалізниця", - зазначили в БЕБ.

Нагадаємо, раніше Укрзалізниця повідомила, що зменшує знижки та підвищує ціни на міжнародні рейси, щоб продовжити оновлювати парк вагонів та зменшити загальні збитки від пасажирських перевезень.

У червні НАБУ повідомило про підозри чотирьом особам, які завдали Укрзалізниці збитків на понад 206 млн грн.