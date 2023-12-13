На Житомирщині депутат міськради у складі злочинної організації викрадав людей та вимагав гроші, – СБУ
На Житомирщині депутат міськради у складі злочинної організації викрадав людей та вимагав гроші, – СБУ
​Родина ексголови Полтавської ОВА Луніна на другому місяці повномасштабної війни купила нову BMW iX3 та отримала допомогу як ВПО
​Родина ексголови Полтавської ОВА Луніна на другому місяці повномасштабної війни купила нову BMW iX3 та отримала допомогу як ВПО
Українська біженка, яка ризикувала втратити опіку над новонародженою дитиною через французькі соцслужби, возз'єдналася з донькою
Українська біженка, яка ризикувала втратити опіку над новонародженою дитиною через французькі соцслужби, возз'єдналася з донькою
Прохолодний душ. Україна переходить до активної стратегічної оборони?
Прохолодний душ. Україна переходить до активної стратегічної оборони?
У роботі оператора "Київстар" стався збій: у частини абонентів немає доступу до послуг
У роботі оператора "Київстар" стався збій: у частини абонентів немає доступу до послуг
Спеціалісти "Київстару" частково відновили роботу послуг зв'язку
Спеціалісти "Київстару" частково відновили роботу послуг зв'язку
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
Ворожіння на магічній кулі
Ворожіння на магічній кулі
​Данілов анонсував зміни в мобілізації. Пропозиції розглянуть на наступій Ставці
​Данілов анонсував зміни в мобілізації. Пропозиції розглянуть на наступій Ставці
ГоловнаЕкономікаДержава

Укрзалізниці призначили аудит через мільйонні збитки під час перевезення щебеню

Сума недоотриманого прибутку лише за 6 місяців може сягати 75 млн грн.

Укрзалізниці призначили аудит через мільйонні збитки під час перевезення щебеню
Фото: БЕБ

Аналітики Бюро економічної безпеки виявили ризик завдання збитків Укрзалізниці під час реалізації щебеневої продукції – її продавали приватним суб’єктам господарювання за прямими договорами за цінами нижчими у 2,5 раза від ринкових.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Аби встановити суму завданих збитків, БЕБ витребувало інформацію від АТ "Укрзалізниця" щодо обсягів та вартості реалізованого товару приватним суб’єктам господарювання. Аналітики порівняли дані та встановили, що ціни були нижчими від ринкових в середньому у 2,5 раза, тобто сума недоотриманого прибутку лише за 6 місяців може сягати 75 млн грн.

Фахівці Бюро скерували пропозиції до Кабінету міністрів, Мінекономіки, Мінінфраструктури та АТ "Укрзалізниця" щодо посилення контролю за видобутком та формуванням ціни на щебеневу продукцію та внесення змін до Порядку розпорядження майном Укрхалізниці. Аналітики також рекомендували доповнити перелік майна, яке реалізовується на конкурентних засадах, та запровадити тендерну процедуру продажу щебеневої продукції.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

"Уряд врахував пропозиції Бюро та вніс відповідні зміни до нормативних документів. Також, за рекомендацією фахівців Бюро, Кабмін надав доручення розпочати аудит ефективності роботи АТ "Укрзалізниця", - зазначили в БЕБ.

Нагадаємо, раніше Укрзалізниця повідомила, що зменшує знижки та підвищує ціни на міжнародні рейси, щоб продовжити оновлювати парк вагонів та зменшити загальні збитки від пасажирських перевезень.

У червні НАБУ повідомило про підозри чотирьом особам, які завдали Укрзалізниці збитків на понад 206 млн грн.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies