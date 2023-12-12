У Вашингтоні Зеленський обговорив із президентом Світового банку подальшу фінансову підтримку України

У межах робочого візиту до Сполучених Штатів Америки президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Світового банку Аджаєм Бангою.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Глава держави подякував за вагому підтримку, яку надає Україні Світовий банк від початку повномасштабної агресії РФ, мобілізацію міжнародної фінансової допомоги нашій країні та активну підтримку в роботі з міжнародними донорами.

Аджай Банга підтвердив готовність Світового банку неухильно продовжувати надання фінансової підтримки та найкращого світового досвіду задля відновлення економіки України.

Володимир Зеленський висловив зацікавленість в активізації взаємодії зі Світовим банком у питаннях трансформації України.

Сторони обговорили шляхи посилення стійкості української фінансової системи в умовах війни та приділили увагу питанню збільшення питомої ваги безготівкової економіки в економічній системі України.

“Створення справжньої cashless economy є вкрай важливим для України, і я повністю підтримую цей проєкт”, – наголосив президент.

Співрозмовники також обговорили стратегію відновлення іпотечного кредитування. Світовий банк підготує пропозиції для створення ринкових механізмів залучення коштів комерційних банків на ринку іпотеки та інструменти для зменшення ризиків з метою зниження ставок за іпотечними кредитами.

Володимир Зеленський та Аджай Банга також обмінялися думками щодо механізмів використання заморожених російських активів на користь України.