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Зеленський зустрівся у Вашингтоні з директоркою-розпорядницею МВФ

Президент подякував за виділення Україні траншу обсягом 900 млн доларів.

Зеленський зустрівся у Вашингтоні з директоркою-розпорядницею МВФ
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Під час робочого візиту до США президент України Володимир Зеленський зустрівся з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента України.

Президент подякував за вагому підтримку з боку МВФ, і наголосив, що вона дуже важлива для України та українського народу та за виділення нашій державі траншу обсягом 900 млн доларів.

Крісталіна Георгієва наголосила, що МВФ пишається тим, чого досягла Україна в цих складних обставинах.

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“Україна має чудові показники. Ми прогнозуємо зростання ВВП України цього року до 4,5%. У третьому кварталі поточного року ВВП зріс на 9,3% порівняно з третім кварталом 2022 року, що просто неймовірно. Інфляція в листопаді різко впала до 5,1%, що є мрією для багатьох країн, які не перебувають у стані війни”, – сказала Георгієва. 

Володимир Зеленський відзначив додатковий позитивний вплив на економіку розблокування Україною цивільного судноплавства в Чорному морі та функціонування “зернового коридору”.

Також Зеленський обговорив із Георгієвою стан реалізації програми довгострокового фінансування, зокрема виконання Україною визначених МВФ структурних маяків.

Крім того, співрозмовники обговорили необхідність розробки дієвого механізму використання заморожених російських активів на користь України, зокрема як джерела альтернативної бюджетної підтримки та інвестицій з метою відбудови нашої країни.

Що відомо про візит Зеленського до США

  • Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Національному університеті оборони США з міністром оборони Ллойдом Остіном та головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Чарльзом Брауном.

  • Перебуваючи з візитом у США, Президент України Володимир Зеленський, окрім зустрічі з Джо Байденом, має зустрітися з представниками Конгресу для забезпечення підтримки нашої держави.

  • Президент США Джо Байден запросив президента України до Білого дому на зустріч. Вона має відбутися у вівторок 12 грудня. Ця зустріч має підкреслити відданість Сполучених Штатів підтримці народу України, який захищається від вторгнення Росії. 

  • Серед ключових тем на переговорах: продовження оборонної співпраці України та США, зокрема спільних проєктів із виробництва зброї та систем ППО, а також координація зусиль двох держав у наступному році.

  • Ти часом Білий дім посилить свою взаємодію з американськими законодавцями, намагаючись укласти двопартійну угоду, яка б передбачала надання військової допомоги Україні та Ізраїлю з одночасним посиленням безпеки кордонів США.
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