Арахамія заявив, що є й інші нардепи, які хочуть піти з парламенту

За словами Арахамії, у зв’язку із новими викликами потрібно оптимізувати роботу парламенту і знизити мінімальну кількість народних депутатів у групах.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що багато народних депутатів хочуть піти із парламенту.

"Насправді кількість людей, які хочуть піти з парламенту, набагато більша. Ми вже не відпускаємо людей... Ми говоримо, що просто не будемо за це голосувати", – сказав нардеп в коментарі телеканалу "Рада", повідомляє агентство "Inerfax-Україна"

За словами Арахамії, у зв’язку із новими викликами потрібно оптимізувати роботу парламенту і знизити мінімальну кількість народних депутатів у групах.

Це потрібно для того, щоб "парламент, умовно, до нового скликання пропрацював приблизно в тому самому структурному режимі, якому він почав працювати".

Протягом останнього місяця повноваження вже склали деякі народні депутати. Зокрема, це Максим Єфімов (фракція "Відновлення"), Дмитро Шпенов (позафракційний), Віталій Данілов (фракція «Батьківщина»). Їх відставки підтримала Верховна Рада.

Таким чином, у парламенті залишається 401 депутат.