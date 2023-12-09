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Порошенко закликав напередодні рішення про початок переговорів про вступ до ЄС показати Європі єдність України

Нардеп вважає, що рішення про початок передвступних переговорів ще "не в кишені", і за нього треба боротись.

Порошенко закликав напередодні рішення про початок переговорів про вступ до ЄС показати Європі єдність України
Фото: eurosolidarity.org

Нардеп Петро Порошенко під час виступу у Верховній Раді закликав показати європейським партнерам єдність України. 

Він наголосив: омріяне рішення про початок передвступних переговорів ще "не в кишені", і за нього треба боротись, йдеться у повідомленні на сайті партії "Євросолідарність". Порошенко переконаний, що Україна отримає рішення про 50 мільярдів. 

"Але на жаль, омріяне нами і вистраждане нашими воїнами рішення ще далеко не «в кишені». За нього ці п`ять днів, що залишилися, нам треба не просто боротися, а битися. І це завдання для дипломатів, це завдання для парламентарів, це завдання для активістів", – наголосив він. 

Нардеп додав, що всі – від прем’єра Естонії до президента Франціі, від президента Єврокомісії до президента Євроради – займаються тими скептичними країнами, які можуть зупинити це рішення. 

"Я особисто хочу звернутися до лідерів країн, не дивлячись на інколи справедливі оцінки і щодо прав опозиції, і свободи слова, демократії,  корупції – це не подарунок владі чи опозиції, це рішення багатостраждальному українському нарду, який десять років проходить можливо найважчий шлях до членства в Європейському Союзі і НАТО", – наголосив Петро Порошенко. 

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