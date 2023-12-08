У парламенті залишився 401 депутат.

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Сьогодні, 8 грудня, Верховна Рада позбавила мандатів трьох депутатів.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Парламент підтримав відповідні проєкти постанов:

10317 - дострокове припинення повноважень народного депутата України Максима Єфімова (фракція «Відновлення»). Мажоритарник, місце буде вільне до завершення війни.

10318 - дострокове припинення повноважень народного депутата України Дмитра Шпенова (позафракційний). Мажоритарник, місце буде вільне до завершення війни.

10290 - дострокове припинення повноважень народного депутата України Віталія Данілова (фракція «Батьківщина»). Замість нього зайде інший по списку.

“За” - Єфімова ( 283), Данілова (291) та Шпенова (289).

Таким чином у Верховній Раді залишився 401 депутат, що є антирекордом.