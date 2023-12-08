Сьогодні, 8 грудня, Верховна Рада позбавила мандатів трьох депутатів.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
Парламент підтримав відповідні проєкти постанов:
10317 - дострокове припинення повноважень народного депутата України Максима Єфімова (фракція «Відновлення»). Мажоритарник, місце буде вільне до завершення війни.
10318 - дострокове припинення повноважень народного депутата України Дмитра Шпенова (позафракційний). Мажоритарник, місце буде вільне до завершення війни.
10290 - дострокове припинення повноважень народного депутата України Віталія Данілова (фракція «Батьківщина»). Замість нього зайде інший по списку.
“За” - Єфімова ( 283), Данілова (291) та Шпенова (289).
Таким чином у Верховній Раді залишився 401 депутат, що є антирекордом.
- Дмитро Шпенов ще 22 листопада подав заяву про вихід і фракції “Батьківщина” про складання депутатських повноважень.
- До цього нардеп Максим Єфімов заявив про складання депутатських повноважень.