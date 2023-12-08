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Рада позбавила мандатів трьох депутатів

У парламенті залишився 401 депутат.

Рада позбавила мандатів трьох депутатів
Фото: facebook/Дмитро Разумков

Сьогодні, 8 грудня, Верховна Рада позбавила мандатів трьох депутатів. 

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк. 

Парламент підтримав відповідні проєкти постанов: 

10317 - дострокове припинення повноважень народного депутата України Максима Єфімова (фракція «Відновлення»). Мажоритарник, місце буде вільне до завершення війни.

10318 - дострокове припинення повноважень народного депутата України Дмитра Шпенова (позафракційний). Мажоритарник, місце буде вільне до завершення війни.

10290 - дострокове припинення повноважень народного депутата України Віталія Данілова (фракція «Батьківщина»). Замість нього зайде інший по списку. 

“За” - Єфімова ( 283), Данілова (291) та Шпенова (289).

Таким чином у Верховній Раді залишився 401 депутат, що є антирекордом. 

  • Дмитро Шпенов ще 22 листопада подав заяву про вихід і фракції “Батьківщина”  про складання депутатських повноважень. 
  • До цього нардеп Максим Єфімов заявив про складання депутатських повноважень.
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