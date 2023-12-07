На деокупованих територіях виявили 104 російські катівні, – Генпрокурор

На звільнених українських територіях правоохоронці загалом виявили 104 російські катівні у 8 областях. Найбільша кількість катівень виявили у Харківській області – 25. Про це під час міжнародної конференції з прав людини "Свобода або страх" заявив генпрокурор Андрій Костін, пише "Укрінформ".
“На всіх звільнених від ворога територіях було виявлено катівні та місця незаконного утримання. Це 104 катівні у 8 областях України. Найбільша кількість катівень була виявлена у Харківській області – 25, Запорізькій – 18, Херсонській – 11, Донецькій – 10. А також 19 катівень на території РФ", – заявив Костін.
За словами Костіна, 90% полонених піддаються тортурам та знущанням з боку росіян.
Генпрокурор акцентував увагу і на тому, що навіть саме затримання цивільного вже є воєнним злочином, а тортури, жорстоке поводження і позбавлення доступу особи до правосуддя - це інші окремі воєнні злочини, винуватці яких мають бути покарані.
Катування українців:
- Від початку повномасштабного вторгнення Росії слідчі Служби безпеки України здійснюють досудові розслідування в понад тисячі проваджень про катування, тортури, побої та інші насильницькі дії з боку російських військових щодо цивільних.
- Російські окупанти катують українців струмом, відрізають кінцівки, масово ґвалтують.
- Раніше Комісія ООН встановила, що Росія здійснила численні воєнні злочини в Україні.
- За даними Офісу Генпрокурора, із початку повномасштабної війни від тортур росіян постраждали 75 українських дітей.