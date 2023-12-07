На деокупованих територіях виявили 104 російські катівні, – Генпрокурор

На звільнених українських територіях правоохоронці загалом виявили 104 російські катівні у 8 областях. Найбільша кількість катівень виявили у Харківській області – 25. Про це під час міжнародної конференції з прав людини "Свобода або страх" заявив генпрокурор Андрій Костін, пише "Укрінформ".

“На всіх звільнених від ворога територіях було виявлено катівні та місця незаконного утримання. Це 104 катівні у 8 областях України. Найбільша кількість катівень була виявлена у Харківській області – 25, Запорізькій – 18, Херсонській – 11, Донецькій – 10. А також 19 катівень на території РФ", – заявив Костін.

За словами Костіна, 90% полонених піддаються тортурам та знущанням з боку росіян.

Генпрокурор акцентував увагу і на тому, що навіть саме затримання цивільного вже є воєнним злочином, а тортури, жорстоке поводження і позбавлення доступу особи до правосуддя - це інші окремі воєнні злочини, винуватці яких мають бути покарані.

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