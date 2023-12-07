Під час візиту в Китай Шарль Мішель наполіг на спільній відповідальності за зупинення агресії РФ проти України

У четвер представники Євросоюзу прибули з візитом до Китаю в рамках саміту ЄС-Китай, що відбувається у Пекіні. Під час свого президент Євроради Шарль Мішель зазначив, що ЄС та Китай повинні взяти на себе спільну відповідальність за припинення російської агресії проти України, – пише "Укрінформ".

"Європейський Союз і Китай мають відповідальність працювати заради миру й стабільності на основі принципів, прописаних у Хартії ООН. В той час, як ми говоримо, Росія продовжує атакувати Україну, серйозно порушує Хартію ООН та територіальну цілісність й суверенітет України. Ми хотіли б отримати можливість, щоб обговорити з вами як найкраще вирішити цю ситуацію та підтримати принципи міжнародного права", – наголосив Мішель.

Також Шарль Мішель згадав ситуацію на Близькому Сході. Він відзначив важку гуманітарну ситуацію в Газі, висловився за дотримання пропорційності у застосуванні сили та за пошук мирного рішення на основі принципу "двох держав".

За словами президента Євроради, ЄС надалі готовий працювати із Китаєм на основі поваги та взаємності у вирішенні ключових глобальних проблем, включаючи кліматичні зміни, глобальну систему охорони здоров’я та продовольчу безпеку. Китай і ЄС є головними партнерами одне для одного, торговельний обіг між якими сягає 2 мільярдів євро на день.

Раніше повідомлялося, що європейська делегація ЄС на чолі із Шарлем Мішелем та Урсулою фон дер Ляєн здійснить візит до Китаю, щоб зустрітися із президентом КНДР Сі Цзіньпіном і прем'єр-міністром Лі Цяном у межах їх спільного саміту. На цю зустріч покладали великі надії, адже є надії підштовхнути Китай до тиску на Москву, щоб активізувати обміни полоненими.