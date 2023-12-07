Президент Росії Володимир Путін після відвідин Об’єднаних Арабських Еміратах та Саудівської Аравії зустрінеться сьогодні з президентом Ірану Ібрагімом Раїсі.

Про це пише BBC.

Очікується, що сторони під час зустрічі у Москві обговорять війну в Газі.

Зазначимо, в ОАЕ лідера окупантів зустріли повним кавалерійським ескортом і кортежем, а національна команда з повітряної акробатики малювала в небі російський прапор.

Російський лідер сказав президенту ОАЕ, шейху Мухаммаду ібн Заїду Аль Нагаяну, що “наші відносини досягли безпрецедентного рівня”. У Кремлі заявили, що на порядку денному зустрічі були торгівля та нафта, а ОАЕ є “головним економічним партнером Росії в арабському світі”.

Фото: EPA/UPG Путін і президент Об'єднаних Арабських Еміратів Мухаммад ібн Заїд Аль Нагаян, 6 грудня 2023 року

Піcля цього російський президент вирушив до Саудівської Аравії, щоб зустрітися з фактичним правителем королівства, наслідним принцом Мохаммедом ібн Салманом.

Путін запросив кронпринца відвідати Москву. “Ніщо не може завадити розвитку наших дружніх відносин”, − сказав він, додавши, що важливо “обмінюватися інформацією та оцінками” щодо поточних регіональних подій.

Наслідний принц сказав, що двостороннє співробітництво “допомогло вирішити багато напружених ситуацій на Близькому Сході”.

Напередодні зустрічі в Кремлі повідомили, що двоє лідерів “розглянуть шляхи сприяння деескалації” конфлікту між Ізраїлем і ХАМАСом, а в ОАЕ і Саудівській Аравії обговорюватимуться конфлікти в Сирії, Ємені та Судані. Російські медіа написали також, що Путін і наслідний принц обговорювали співпрацю нафтового альянсу ОПЕК+.

Зазначимо, на зустрічі Путіна та ібн Салмана помітили лідера Чечні Рамзана Кадирова.

Фото: EPA/UPG Лідер Чечні Рамзан Кадиров

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