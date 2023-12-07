Президент Росії Володимир Путін після відвідин Об’єднаних Арабських Еміратах та Саудівської Аравії зустрінеться сьогодні з президентом Ірану Ібрагімом Раїсі.
Про це пише BBC.
Очікується, що сторони під час зустрічі у Москві обговорять війну в Газі.
Зазначимо, в ОАЕ лідера окупантів зустріли повним кавалерійським ескортом і кортежем, а національна команда з повітряної акробатики малювала в небі російський прапор.
Російський лідер сказав президенту ОАЕ, шейху Мухаммаду ібн Заїду Аль Нагаяну, що “наші відносини досягли безпрецедентного рівня”. У Кремлі заявили, що на порядку денному зустрічі були торгівля та нафта, а ОАЕ є “головним економічним партнером Росії в арабському світі”.
Піcля цього російський президент вирушив до Саудівської Аравії, щоб зустрітися з фактичним правителем королівства, наслідним принцом Мохаммедом ібн Салманом.
Путін запросив кронпринца відвідати Москву. “Ніщо не може завадити розвитку наших дружніх відносин”, − сказав він, додавши, що важливо “обмінюватися інформацією та оцінками” щодо поточних регіональних подій.
Наслідний принц сказав, що двостороннє співробітництво “допомогло вирішити багато напружених ситуацій на Близькому Сході”.
Напередодні зустрічі в Кремлі повідомили, що двоє лідерів “розглянуть шляхи сприяння деескалації” конфлікту між Ізраїлем і ХАМАСом, а в ОАЕ і Саудівській Аравії обговорюватимуться конфлікти в Сирії, Ємені та Судані. Російські медіа написали також, що Путін і наслідний принц обговорювали співпрацю нафтового альянсу ОПЕК+.
Зазначимо, на зустрічі Путіна та ібн Салмана помітили лідера Чечні Рамзана Кадирова.
Куди їздив Путін після повномастштабного вторгнення в Україну і хто був у нього
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