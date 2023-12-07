Британія застосувала санкції проти компанії ОАЕ, якій належить 60 російських танкерів, – Bloomberg

Уряд Британії запровадив санкції проти дубайської компанії, яка контролює російський флот нафтових танкерів. Такий крок свідчить про те, що Захід починає реагувати на спроби Москви обійти обмеження, – пише видання Bloomberg.

Фірма під назвою Oil Tankers SCF Mgmt FZCO була серед десятків юридичних і фізичних осіб, доданих до санкційного списку Великої Британії в середу. Тоді новий санкційний список британський уряд назвав спробою скоротити фінансування "воєнної машини Путіна".

За даними міжнародної морської бази даних Equasis, компанія має у своєму розпорядженні флот із 62 суден, призначених для перевезення нафти і палива. Що цікаво, більшість із них перебуває у бенефіціарній власності державної танкерної компанії ПАТ "Совкомфлот".

Велика Британія вперше застосувала санкції щодо російського підприємства "Совкомфлота" минулого року. Відтоді багато з її суден тепер управляються з ОАЕ.

Як пише Bloomberg, цей крок є наймасштабнішим за всю історію Великої Британії, спрямованим на судна, що допомагають перевозити російську нафту і працюють за межами західних юрисдикцій після того, як щодо національного експорту були вжиті санкції.

Досі Росії вдавалося значною мірою обійти політику санкцій, заробляючи при цьому 11 мільярдів доларів. Однак останніми тижнями проти російських компаній постійно надходив потік санкцій, що ознаменувало новий етап у забезпеченні дотримання правил.

Санкції проти РФ:

15 листопада Верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель представив державам-членам пропозицію щодо дванадцятого пакета санкцій проти Росії. Під обмеження потраплять ще понад 120 фізичних та юридичних осіб.

США застосували санкції проти компаній і танкерів, які перевозили російську нафту за ціною, що перевищує допустиму стелю.