У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
Кіссінджер, який не зрозумів Путіна
Кіссінджер, який не зрозумів Путіна
Прикордонники не пропустили Порошенка в закордонне відрядження (доповнено)
Прикордонники не пропустили Порошенка в закордонне відрядження (доповнено)
Чи справді Захід зменшує рівень допомоги, щоб змусити нас до переговорів?
Чи справді Захід зменшує рівень допомоги, щоб змусити нас до переговорів?
На Закарпатті запроваджують перевірку документів у всіх жителів
На Закарпатті запроваджують перевірку документів у всіх жителів
​Промислова ставка Верховного головнокомандувача
​Промислова ставка Верховного головнокомандувача
​Данінг, Крюгер і план замислу
​Данінг, Крюгер і план замислу
СБУ прийшла з обшуками в Почаївську лавру: клірики ставили під сумнів суверенність України і ображали іудеїв (доповнено)
СБУ прийшла з обшуками в Почаївську лавру: клірики ставили під сумнів суверенність України і ображали іудеїв (доповнено)
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
ГоловнаСвіт

США ввели санкції проти ще трьох компаній, які транспортували російську нафту

Судна NS Champion, Victor Bakaev та HS Atlantica перевозили російську продукцію за ціною понад 70 доларів за барель, що перевищує допустиму межу.

США ввели санкції проти ще трьох компаній, які транспортували російську нафту

Сполучені Штати Америки ввели санкції проти компаній-власників танкерів, які транспортували російську сиру нафту за ціною, що перевищила допустиму межі.

Про це йдеться на сайті американського Міністерства фінансів.

"Забезпечення обмеження цін на російську нафту є головним пріоритетом для Сполучених Штатів і наших партнерів по коаліції. Націлюючись на ці компанії та їхні кораблі, ми підтримуємо подвійну мету цінового стримування: обмежуємо доходи Росії від нафти і одночасно сприяємо стабільності світових енергетичних ринків", - заявив заступник міністра фінансів Воллі Адеймо. 

Пі санкції потрапили судна NS Champion, Victor Bakaev та HS Atlantica - вони перевозили російську нафту сорту Urals за ціною понад 70 доларів за барель.

Компанія Sterling Shipping Incorporated, що базується в Об'єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ), є зареєстрованим власником NS Champion. Victor Bakaev володіє компанія Streymoy Shipping Limited, що теж базується в ОАЕ, а власниця танкера HS Atlantica є компанія HS Atlantica Limited у Ліберії.

Підписуйтесь на наш Google News

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Міністерство фінансів США розіслало листи майже трьом десяткам фірм, у яких попередило про відповідальність за порушення стелі цін на російську нафту. Крім того, минулого місяця Штати ввели санкції проти компаній і танкерів, які перевозили цю продукцію.

Тим часом Єврокомісія пропонує заборону на продаж танкерів Росії для перевезення нафти і нафтопродуктів, аби запобігти спробам РФ обходити санкції за допомогою тіньового флоту застарілих танкерів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies