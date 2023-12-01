США ввели санкції проти ще трьох компаній, які транспортували російську нафту

Судна NS Champion, Victor Bakaev та HS Atlantica перевозили російську продукцію за ціною понад 70 доларів за барель, що перевищує допустиму межу.

Сполучені Штати Америки ввели санкції проти компаній-власників танкерів, які транспортували російську сиру нафту за ціною, що перевищила допустиму межі.

Про це йдеться на сайті американського Міністерства фінансів.

"Забезпечення обмеження цін на російську нафту є головним пріоритетом для Сполучених Штатів і наших партнерів по коаліції. Націлюючись на ці компанії та їхні кораблі, ми підтримуємо подвійну мету цінового стримування: обмежуємо доходи Росії від нафти і одночасно сприяємо стабільності світових енергетичних ринків", - заявив заступник міністра фінансів Воллі Адеймо.

Пі санкції потрапили судна NS Champion, Victor Bakaev та HS Atlantica - вони перевозили російську нафту сорту Urals за ціною понад 70 доларів за барель.

Компанія Sterling Shipping Incorporated, що базується в Об'єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ), є зареєстрованим власником NS Champion. Victor Bakaev володіє компанія Streymoy Shipping Limited, що теж базується в ОАЕ, а власниця танкера HS Atlantica є компанія HS Atlantica Limited у Ліберії.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Міністерство фінансів США розіслало листи майже трьом десяткам фірм, у яких попередило про відповідальність за порушення стелі цін на російську нафту. Крім того, минулого місяця Штати ввели санкції проти компаній і танкерів, які перевозили цю продукцію.

Тим часом Єврокомісія пропонує заборону на продаж танкерів Росії для перевезення нафти і нафтопродуктів, аби запобігти спробам РФ обходити санкції за допомогою тіньового флоту застарілих танкерів.