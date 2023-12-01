Голова ОБСЄ заявив, що Росію не вдасться виключити зі складу організації: "Дискусії вичерпані"

Щоб виключити країну-агресора, потрібно 56 голосів з 57, а їх немає.

Голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Північної Македонії Буяр Османі заявив, що дискусії з приводу призупинення членства Росії в організації "вичерпані, принаймні станом на зараз", передає "Європейська правда" з посиланням на EFE.

Османі сказав, що виключити РФ з ОБСЄ заважають два аргументи:

юридичний: необхідна згода 56 членів із 57;

політичний: деякі члени Організації вважають ОБСЄ форумом для діалогу між країнами з різними поглядами.

Формулу "консенсус мінус один" застосовують у випадку серйозних порушень принципів ОБСЄ. Вперше її застосували щодо Югославії у 1991 році, наразі це єдиний приклад застосування на практиці такої формули.

Нагадаємо, торік українська делегація подала правки до регламенту Парламентської асамблеї ОБСЄ щодо можливості виключення з її лав країни-агресорки Росії.

В ОБСЄ тоді визнали, що агресія Росії "посилює напругу серед учасників організації", але в Організації не існує механізму виключення ні країни, ні парламентської делегації з цієї організації.

Нещодавно Росія та Білорусь ветували затвердження Естонії наступним головою ОБСЄ. Крім того, РФ заблокувала призначення керівних осіб Організації, що поставило під загрозу її роботу. Однак згодом стало відомо, що Росія погодилася на тимчасове призначення високопосадовців ОБСЄ.