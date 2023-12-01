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Молдова обурена російським ембарго на молдовські фрукти та овочі

Це рішення суперечить міжнародним фітосанітарним принципам і не ґрунтується на реальних аргументах, вважають у Молдові.

Молдова обурена російським ембарго на молдовські фрукти та овочі
Фото: rtr.md

Рішення російської влади запровадити ембарго на молдовські фрукти та овочі є необґрунтованим і завдає шкоди молдовським виробникам.

Про це повідомила пресслужба Агентства безпеки харчових продуктів Молдови (ANSA).

“Молдавські фрукти та овочі експортуються в більш ніж 80 країн світу, цього року вдвічі збільшено обсяги слив і яблук, експортованих до європейських країн. У жодній країні, за винятком Росії, не було повідомлень про певні порушення”, - повідомляє ANSA.

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Агентство наголосило, що рішення російської влади суперечить міжнародним фітосанітарним принципам і не ґрунтується на реальних аргументах.

Відповідно, російське ембарго не має нічого спільного з якістю продукції з Молдови, підкреслює ANSA.

Нагадаємо, раніше Молдова приєдналася до чотирьох із шести пакетів санкцій, введених ЄС проти Росії.

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