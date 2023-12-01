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Сі Цзіньпін закликав берегову охорону Китаю забезпечити дотримання морського права

Цього року КНР мала кілька зіткнень із філіппінськими суднами

Сі Цзіньпін закликав берегову охорону Китаю забезпечити дотримання морського права
Фото: mil.in.ua

Президент Китаю Сі Цзіньпін заявив, що берегова охорона країни повинна забезпечити дотримання морського права та боротися зі “злочинною діяльністю”, щоб захистити територіальний суверенітет Китаю.

Про це пише Reuters з посиланням на державні ЗМІ країни.

Лідер КНР перевірив роботу командного офісу берегової охорони в районі Східнокитайського моря.

“Необхідно створити та вдосконалити механізм координації та співпраці правоохоронних органів на морі, жорстко боротися з незаконною та злочинною діяльністю”, − сказав Сі.

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Президент також зазначив, що необхідно “прагматично здійснювати обміни та співпрацю з іноземними державами у сфері охорони морського права, а також брати активну участь у міжнародному та регіональному морському управлінні”.

Зазначимо,цього року берегова охорона КНР мала кілька зіткнень із філіппінськими суднами у спірних територіальних водах Південнокитайського моря. Навесні США закликали Китай зупинити перслідування філіппінських суден.

Китай претендує на суверенітет майже над усім Південнокитайським морем. На мапах морські претензії КНР позначає “лінією дев'яти пунктирів”, що тягнеться на понад ніж 1500 км від його материка і перетинає виключні економічні зони В'єтнаму, Філіппін, Малайзії, Брунею та Індонезії. Міжнародний арбітраж у 2016 році встановив, що ця лінія не має правової підстави.

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