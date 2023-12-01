Росію не обрали до складу ради Міжнародної морської організації ООН

Росію не обрали до складу ради Міжнародної морської організації на 2024-2025. Таке рішення ухвалила Асоціація ММО, повідомив у X президент Володимир Зеленський.

Він висловив вдячність членам ММО за це рішення. Зеленський назвав це справедливим, адже ніхто не завдав більшої шкоди вільному судноплавству за останні десятиліття, ніж Росія.

"Вдячний членам ММО за цей відповідальний крок", – йдеться у повідомленні.

Міжнародна морська організація (ІМО) – спеціалізований орган ООН, що опікується безпекою судноплавства та попередженням забруднення суднами вод світового океану. Головна міжнародна організація, яка здійснює правове регулювання міжнародного торговельного судноплавства у технічній сфері, забезпеченні охорони людського життя на морі, в галузі запобігання забрудненню моря і атмосфери з суден, встановленні режиму відповідальності за шкоду, завдану третім особам забрудненням з суден.

Штаб квартира ІМО – у Лондоні.

Рада ММО складається з 40 членів. Україна на членство на наступні роки, згідно з даними сайту Організації, не претендувала.

До поточного складу Ради 2022-2023 Росія входила.

Нагадаємо, цього тижня Росію вперше не обрали до виконавчої ради Організації з заборони хімічної зброї. Окрім того РФ виключили з виконавчої ради ЮНЕСКО.