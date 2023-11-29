Угода щодо обмеження підвищення температури на 1,5°C цілком можлива, − президент кліматичного саміту ООН

Очікується, що навіть Саудівська Аравія "візьме на себе позитивні зобов'язання".

“Безпрецедентний результат”, який підтримає сподівання на обмеження підвищення глобальної температури до 1,5°C, цілком досяжний. Про це The Guardian заявив президент кліматичного саміту ООН Cop28 у Дубаї, міністр промисловості та передових технологій Об’єднаних Арабських Еміратів Султан Аль-Джабер.

Саміт стартує завтра. Очікується, що навіть Саудівська Аравія "візьме на себе позитивні зобов'язання".

За останні тижні було досягнуто значного прогресу щодо ключових аспектів угоди майбутнього саміту. Країни погодили проєкт фонду для найуразливіших верств населення та досягли важливої віхи у кліматичному фінансуванні.

Аль-Джабер, який вестиме переговори від імені країни-організатора Cop28, Об'єднаних Арабських Еміратів, розповів Guardian, що позитивний імпульс означає, що світ може погодити “надійну дорожню карту” скорочення викидів парникових газів до 2030 року відповідно до наукових порад.

“Я повинен бути обережним оптимістом. Але у мене є важелі й сила, які я відчуваю сьогодні, які дозволять нам досягти безпрецедентного результату, на який ми всі сподіваємося”, − сказав він.

“Моєю єдиною метою є повернення до правильного шляху та забезпечення того, щоб світ прийняв чітке розуміння дорожньої карти до 2030 року, яка дозволить утримувати підвищення температури на рівні 1,5C в межах досяжності”, − додав Аль-Джабер.

Світові лідери та глави держав і урядів, зокрема король Чарльз III, прем’єр-міністр Великобританії Ріші Сунак, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і Папа Римський, візьмуть участь у перших кількох днях двотижневих переговорів, які починаються завтра. Очікується, що президент США Джо Байден та китайський лідер Сі Цзіньпін не приїдуть, але надішлють представників високого рівня.

Очікується понад 70 000 делегатів. Міністри та високопосадовці з 198 країн спробують досягти домовленості про те, як терміново скоротити викиди парникових газів, щоб утримати глобальну температуру на 1,5C вище доіндустріального рівня. Ця мета швидко стає недосяжною, оскільки температура різко зростає, а викиди вуглецю продовжують зростати.

Аль Джабер є також виконавчим директором національної нафтової компанії ОАЕ Adnoc. Учасники кампанії назвали ситуацію конфліктом інтересів, але Аль-Джабер наполягав на тому, що це допоможе йому залучити підприємства та інших виробників нафти, включно з Саудівською Аравією − близькою союзницею ОАЕ та другим за величиною виробником нафти у світі після США.

Саудівська Аравія вже давно вважається перешкодою на щорічних конференціях сторін у рамках рамкової конвенції ООН щодо зміни клімату.

Аль Джабер натякнув, що нові зобов'язання країни можливі після зустрічей, на яких уряд продемонстрував “позитивність, залученість, сприйнятливість до моєї справи та мого заклику до дій… для досягнення найамбіційніших результатів боротьби зі зміною клімату на Cop28”.

Нагадаємо, експерти ООН вважають, що для уникнення найгірших наслідків зміни клімату та обмеження потепління до 1,5 градусів Цельсія, світова спільнота має разом скоротити викиди парникових газів на 60% до 2035 року.

Наслідки зміни клімату є гіршими, ніж науковці прогнозували у 2014 році. Вони включатимуть більше хвиль спеки, періодів посухи, екстремальних дощів, підвищення рівня моря та повеней по всьому світу. Ці наслідки є результатом понад столітнього спалювання викопного палива, яке призвело до підвищення глобальної температури на 1,1 градуса за Цельсієм з 1900 року.