В ОАЕ починається глобальний кліматичний саміт Cop28: без Байдена і Сі

Світові лідери спробують домовитися про досягнення мети в глобальному потеплінні на рівні 1,5 градуса.

В ОАЕ сьогодні починається перший день глобального кліматичного саміту Cop28, участь в якому братимуть світові лідери. Американський президент Джо Байден і лідер Китаю Сі Цзіньпін від особистої присутності відмовилися, пише The Guardian.

Однак очікується участь інших лідерів, зокрема британського прем'єр-міністра Ріші Сунака. Султан Аль Джабер, призначений президентом саміту, у коментарі журналістам висловив сподівання на те, що на заході буде "безпрецедентний результат", який збереже надії на обмеження глобального підвищення температури щонайбільше до 1,5C.

Генеральний секретар ООН Антоні Гутерреш сказав, що цьогорічні кліматичні переговори повинні бути спрямовані на повну відмову від викопного палива.

Ціль у кліматичній меті в 1,5C він назвав "не мертвою, а живою".

Перед будівлею, де проходитиме саміт, на мітинг зібралися вегани.

Світові лідери та глави держав і урядів, зокрема прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, візьмуть участь у перших кількох днях двотижневих переговорів.

Очікується понад 70 000 делегатів. Міністри та високопосадовці з 198 країн спробують досягти домовленості про те, як терміново скоротити викиди парникових газів, щоб утримати глобальну температуру на 1,5C вище доіндустріального рівня. Ця мета швидко стає недосяжною, оскільки температура різко зростає, а викиди вуглецю продовжують зростати.

Президент саміту Аль Джабер є також виконавчим директором національної нафтової компанії ОАЕ Adnoc. Учасники кампанії назвали ситуацію конфліктом інтересів, але Аль Джабер наполягав на тому, що це допоможе йому залучити підприємства та інших виробників нафти, включно з Саудівською Аравією − близькою союзницею ОАЕ та другим за величиною виробником нафти у світі після США.

Саудівська Аравія вже давно вважається перешкодою на щорічних конференціях сторін у межах рамкової конвенції ООН щодо зміни клімату.

Аль Джабер натякнув, що нові зобов'язання країни можливі після зустрічей, на яких уряд продемонстрував “позитивність, залученість, сприйнятливість до моєї справи та мого заклику до дій… для досягнення найамбітніших результатів боротьби зі зміною клімату на Cop28”.