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З виділених США Україні грошей на військову допомогу майже 90% залишаються в Сполучених Штатах, - ЗМІ

Військова допомога Україні корисна для робітників у США, вона забезпечує значне фінансування заводів по всій країні, вважає оглядач Марк Тіссен.

З виділених США Україні грошей на військову допомогу майже 90% залишаються в Сполучених Штатах, - ЗМІ
Фото: Пресслужба Пентагону

Майже 90% коштів, які США виділяє Україні як військову допомогу, залишаються на потреби американських заводів і робітників.

Про це у своїй колонці на сайті The Washington Post написав оглядач Марк Тіссен.

З 68 млрд доларів військової та суміжної допомоги, які були виділені після 24 лютого 2022 року, майже 90% припадає на американських виробників.

Тіссен наголосив, що військова допомога Україні корисна для робітників у США, вона забезпечує значне фінансування заводів по всій країні, а також створює робочі місця та можливості для місцевих постачальників, магазинів, ресторанів тощо.

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Марк Тіссен та фахівці Американського інституту підприємництва визначили 117 виробничих ліній у щонайменше 31 штаті та 71 місті США. Наприклад, вперше з 2005 року відновлено виробництво ракет Stinger.

Крім того, працівники Об'єднаної профспілки автобудівників в Огайо виготовляють танки Abrams і бойові машини Stryker для України завдяки військовій допомозі від США. Водночас, сенатор від штату Огайо Джей Венс та конгресмен Джим Джордан виступають проти допомоги Україні та за підтримку цієї профспілки.

Нагадаємо, уряд США проведе дводенну конференцію з питань оборонно-промислової бази 6-7 грудня. На ній будуть зібрані представники промисловості та уряду США та України. Вони вивчатимуть можливості спільного виробництва та іншої промислової співпраці в Україні.

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