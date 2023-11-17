Білий дім розповів про конференцію з питань оборонно-промислового співробітництва України та США

Уряд США проведе дводенну конференцію з питань оборонно-промислової бази 6-7 грудня. На ній будуть зібрані представники промисловості та уряду США та України. Вони вивчатимуть можливості спільного виробництва та іншої промислової співпраці в Україні.

Про це повідомила пресслужба Білого дому.

“Конференція є частиною зусиль уряду США зі значного збільшення виробництва зброї для підтримки боротьби України за свободу та безпеку”, - йдеться у повідомленні.

На конференції, зокрема, будуть присутні представники Ради національної безпеки та Міністерства торгівлі, оборони та Держдепартаменту США, а також українські колеги з Офісу президента та міністерств оборони, стратегічної промисловості та закордонних справ.

В Білому домі наголосили, що конференція підтверджує довгострокові зобов’язання США щодо американської оборонно-промислової бази та економічного відновлення України. Крім того, вона демонструє спільне зобов’язання посилити промислову, озброєну та безпекову співпрацю між народами України та США.

Раніше президент України Володимир Зеленський розповів, що Україна та США активно співпрацюють щодо спільного виробництва зброї, і вже є певні домовленості щодо конкретних речей.