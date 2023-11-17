Викраденого в Криму Фархада Солієва вивезли у невідомому напрямку на машині ФСБ

Зниклого в Севастополі ще 3 листопада 22-річного Фархада Солієва та його колегу, 33-річного Сервера Алієва, відвезли у невідомому напрямку на машині ФСБ.

Про це повідомила “Кримська солідарність” з посиланням на Ленару Сейдалієву, мати Фархада Солієва.

Таку інформацію надали працівники МВС у тимчасово окупованому Росією Криму.

Сейдалієва підкреслила, що їй не повідомили про порушення кримінальної справи про викрадення і не повідомляють про перебіг розслідування. Натомість її постійно відсилають у чергову частину, де також не надають жодної інформації.

Крім того, волонтери “пошукової служби “ЛізаАлерт” не стали продовжувати пошуки. Вони пояснюють це тим, що співробітники МВС знають, де знаходиться син Ленари Сейдалієвої та його колега.

Адвокати переглянули сайти судів і з'ясували, що у відкритому доступі немає відомостей про порушені стосовно Фархада Солієва справи.

Також викрадених немає в ІТТ та спецприймачах.

“Вся зібрана мною інформація свідчить про те, що проти бажання мій син утримується співробітниками ФСБ. Я побоююся застосування до мого сина незаконних методів ведення слідства, тортур, а також побоююся не лише за його здоров'я, а й за його життя”, - наголосила Ленара Сейдалієва і поскаржилася на бездіяльність співробітників поліції.

Нагадаємо, першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла з 2 жовтня незаконно вивезли до Росії. Однак наразі немає жодних даних про його перебування та стан здоров'я.