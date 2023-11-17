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Викраденого в Криму Фархада Солієва вивезли у невідомому напрямку на машині ФСБ

Волонтери “пошукової служби “ЛізаАлерт” не стали продовжувати пошуки.

Викраденого в Криму Фархада Солієва вивезли у невідомому напрямку на машині ФСБ
Фото: Сімейний архів

Зниклого в Севастополі ще 3 листопада 22-річного Фархада Солієва та його колегу, 33-річного Сервера Алієва, відвезли у невідомому напрямку на машині ФСБ

Про це повідомила “Кримська солідарність” з посиланням на Ленару Сейдалієву, мати Фархада Солієва.

Таку інформацію надали працівники МВС у тимчасово окупованому Росією Криму.

Сейдалієва підкреслила, що їй не повідомили про порушення кримінальної справи про викрадення і не повідомляють про перебіг розслідування. Натомість її постійно відсилають у чергову частину, де також не надають жодної інформації.

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Крім того, волонтери “пошукової служби “ЛізаАлерт” не стали продовжувати пошуки. Вони пояснюють це тим, що співробітники МВС знають, де знаходиться син Ленари Сейдалієвої та його колега.

Адвокати переглянули сайти судів і з'ясували, що у відкритому доступі немає відомостей про порушені стосовно Фархада Солієва справи. 

Також викрадених немає в ІТТ та спецприймачах.

“Вся зібрана мною інформація свідчить про те, що проти бажання мій син утримується співробітниками ФСБ. Я побоююся застосування до мого сина незаконних методів ведення слідства, тортур, а також побоююся не лише за його здоров'я, а й за його життя”, - наголосила Ленара Сейдалієва і поскаржилася на бездіяльність співробітників поліції.

Нагадаємо, першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла з 2 жовтня незаконно вивезли до Росії. Однак наразі немає жодних даних про його перебування та стан здоров'я.

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