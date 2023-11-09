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Наразі немає жодних даних про місцезнаходження та стан здоров'я Нарімана Джеляла, - представництво президента в АР Крим

Переміщення громадян України з окупованої території до РФ є незаконним, зазначили у представництві.

Наразі немає жодних даних про місцезнаходження та стан здоров'я Нарімана Джеляла, - представництво президента в АР Крим
Нариман Джелялов

Першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла з 2 жовтня незаконно вивезли до Росії. 

Про це повідомила пресслужба Представництва президента України в Автономній Республіці Крим

“Раніше повідомлялося, що окупанти вивезуть Нарімана Джеляла до в'язниці у місті Мінусинськ (Красноярський край), розташованому за 5000 км від Криму. Однак наразі немає жодних даних про його місцезнаходження та стан здоров'я”, - наголосили в представництві президента в АРК.

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Також в представництві зазначили, що таке переміщення громадян України з окупованої території до РФ є незаконним. Також часто таке етапування є небезпечними для політв'язнів через важкі умови утримання.

Представництво президента в АРК вимагає від РФ припинити незаконне переслідування Нарімана Джеляла та повідомити про місце його утримання та про його стан.

Нагадаємо, 6 вересня 2021 року підконтрольний Росії суд в окупованому Сімферополі заарештував Нарімана Джеляла на два місяці. ФСБ Росії закидає йому та ще двом кримським татарам – двоюрідним братам Азізу та Асану Ахтемовим – підрив газопроводу в селі Перевальне.

21 вересня 2022 року у "Верховному суді" окупованого Криму Наріману Джелялову було призначено покарання у вигляді 17 років ув’язнення з відбуванням строку в колонії суворого режиму. Також він має виплатити штраф у розмірі 700 тис. рублів, а після відбуття покарання на півтора року запроваджується обмеження у правах.

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