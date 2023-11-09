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Мешканця Чернівецької області підозрюють у незаконному переправленні за кордон чоловіків

Прикордонники затримали також двох чоловіків, які хотіли незаконно перетнути кордон.

Мешканця Чернівецької області підозрюють у незаконному переправленні за кордон чоловіків
Фото: Пресслужба ДПСУ

Співробітники Держприкордонслужби України (ДПСУ) затримали у Чернівецькій області чоловіка, якого підозрюють у незаконному переправленні за кордон чоловіків.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“Будинок мешканця Чернівецької області знаходиться за кількасот метрів від кордону України з Румунією. Тож, скориставшись особливостями розташування свого помешкання, він вирішив підзаробити на незаконному переправленні за кордон чоловіків”, – розповіли в ДПСУ. 

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Прикордонники зазначили, що разом із поліцією затримали організатора переправлення та двох його клієнтів. За послугу вони мали заплатити по 4 тис. євро. 

Також у мешканця Буковини вилучили необроблений бурштин. Прикордонники взяли чоловіка під варту.

Нагадаємо, у Чернівецькій області отримав підозру посадовець одного з територіальних військкоматів і двоє його спільників. Зловмисники розробляли приховані маршрути для незаконного перетину кордону через так звану "зеленку".

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