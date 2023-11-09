Росіяни обстріляли ще одну церкву на Херсонщині

На Херсонщині російські окупанти завдали ударів з дрона по ще одній церкві у селі Золота Балка. Про це повідомляє у Херсонська ОВА.

«Близько 12:30 під вогонь потрапила релігійна споруда у Золотій Балці. Внаслідок скидання вибухівки з дрона у будівлі пошкоджено вікна та двері. Також ворог вдарив і по магазину та припаркованим поруч автівкам», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у четвер внаслідок ворожого обстрілу Корабельного району Херсону постраждали троє людей. Пошкоджені багатоповерхівки, будівлі пункту незламності, освітнього закладу та церкви.