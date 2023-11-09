Удар по «Аскольду». Надважка втрата для Росії
Удар по «Аскольду». Надважка втрата для Росії
Внаслідок удару ЗСУ по командному пункту ворога на Арабатській стрілці 1 листопада загинули три старших офіцери штабу “Дніпро”
Внаслідок удару ЗСУ по командному пункту ворога на Арабатській стрілці 1 листопада загинули три старших офіцери штабу “Дніпро”
Рада продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію до 14 лютого 2024 року
Рада продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію до 14 лютого 2024 року
Верховна Рада ухвалила передачу військового ПДФО з місцевих бюджетів до державного
Верховна Рада ухвалила передачу військового ПДФО з місцевих бюджетів до державного
Помирають цілими родинами. Що відбувається з керівниками російських енергокомпаній?
Помирають цілими родинами. Що відбувається з керівниками російських енергокомпаній?
Чому Зеленський має летіти до Ізраїлю
Чому Зеленський має летіти до Ізраїлю
Зеленський розповів, чи піде на другий президентський термін
Зеленський розповів, чи піде на другий президентський термін
Закон про «забрати»: місцеві громади залишать без військового ПДФО
Закон про «забрати»: місцеві громади залишать без військового ПДФО
Чим ворог планує воювати у 2024 році?
Чим ворог планує воювати у 2024 році?
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни обстріляли ще одну церкву на Херсонщині

Ворог атакував село Золота Балка.

Росіяни обстріляли ще одну церкву на Херсонщині
Фото: Херсонська ОВА

На Херсонщині російські окупанти завдали ударів з дрона по ще одній церкві у селі Золота Балка. Про це повідомляє у Херсонська ОВА.

«Близько 12:30 під вогонь потрапила релігійна споруда у Золотій Балці. Внаслідок скидання вибухівки з дрона у будівлі пошкоджено вікна та двері. Також ворог вдарив і по магазину та припаркованим поруч автівкам», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у четвер внаслідок ворожого обстрілу Корабельного району Херсону постраждали троє людей. Пошкоджені багатоповерхівки, будівлі пункту незламності, освітнього закладу та церкви.  

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies