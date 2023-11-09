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Шахраї розсилають небезпечні електронні листи від імені "Укренерго"

Вони можуть містити вірус.

Шахраї розсилають небезпечні електронні листи від імені "Укренерго"
Фото: Укренерго

В Україні зафіксували розсилку електронних листів із вірусом зі сторонніх адрес начебто від імені НЕК "Укренерго"

Про це повідомила пресслужба компанії.

Листи отримують підрядники НЕК і контрагенти.

"Лист відправлено не з офіційної адреси. Всі співробітники НЕК "Укренерго" користуються поштою виключно з доменом @ua.energy. Якщо вам прийшов лист від нашої компанії з іншого домену – видаляйте, не відкриваючи! ДП «Укренерго»  не існує. Офіційна назва нашої компанії, яка використовується в діловому листуванні – НЕК «Укренерго». До 2019 року використовувалась офіційна назва ДП «НЕК «Укренерго»", - перелічили ознаки підробки в компанії.

"Укренерго" також заявило, що його співробітники не ведуть листування без зазначення повних даних відправника (як у випадку з шахрайським листом від "бухгалтер Елена Витальевна ") і, тим паче, російською мовою.

Компанія звернулася до правоохоронців із проханням знайти зловмисників, які неправомірно використовують її дані і нагадала, що її офіційний домен - @ua.energy.

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Нагадаємо, нещодавно “Нафтогаз” попередив про шахраїв і заявив, що не збирає онлайн персональну інформацію клієнтів. Так компанія відреагувала на інформацію, що начебто з 22 жовтня стартує збір персональних даних онлайн для вирішення питань щодо перерахунку і повернення коштів за доставку/розподіл газу.

Влітку ворожі телеграм-канали поширювали фейкову платіжку від імені НАК "Нафтогаз". У цій платіжці людям начебто пропонували знижку за оплату послуг, якщо вони здадуть колаборантів або ухилянтів.

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