Звичайний смартфон чи iPhone: що краще вибрати?

Залежно від операційної системи, смартфони умовно поділяють на два види: звичайні та Айфони. Перші працюють на базі різних версій платформи Андроїд, другі на «яблучній» програмній оболонці iOS. Різниця між пристроями колосальна, адже вони належать до різних екосистем та підтримують унікальні фірмові функції від виробників.

Щоб зрозуміти, який варіант краще обрати, варто порівняти головні особливості та технічні «фішки» мобільних пристроїв.

Ціни

Діапазон цін на Андроїди широченний. Можна підібрати рішення на будь-який бюджет. Найдешевші моделі коштують значно менш як 100 доларів, а преміальні — понад 1500.

Оригінальний телефон iPhone не з дешевих. Найбюджетніший SE 2022 року продається за 429 доларів. А моделі з основних лінійок — від 599-699 доларів. Офіційна ціна нового Айфон 15 ще вища — від 799 доларів.

Дизайн

Хоч бюджетні бренди Андроїдів і намагаються мімікрувати під Епл, виходить у них це не завжди. Насамперед через те, що купертинівці використовують лише преміальні матеріали. На фоні елегантної «плитки» з посиленої склокераміки та аерокосмічного алюмінію така ж сама, але з пластику, тому відчутно програє.

Що стосується компаній топового рівня, як Samsung чи Google, вони нікого не копіюють, тож роблять ставки на власні ексклюзивні дизайнерські ідеї.

Особливості інтерфейсу

Серед головних переваг Android:

широкі можливості синхронізації,

гнучкі зміни,

комфортна робота з файлами,

величезний вибір застосунків та ігор,

фонові процеси без гальмування.

Плюси iOS:

надійність та захищеність;

ексклюзивне ПЗ;

повноцінна екосистема;

оптимізованість, що призводить до покращення автономності.

Продуктивність

Бюджетні Андроїди оснащують процесорами початкового рівня з помірною швидкодією та високим споживанням енергії. Топові рішення використовують продуктивні багатоядерні чипи з підтримкою технологій та зниженим енергоспоживанням.

Apple завжди обирає розвинені біонічні процесори власного виробництва.

Автономність

Серед Андроїдів є такі, які поступаються Айфонам в автономності, тримаються з ними на рівні та обганяють. Все вирішує енергомісткість батареї. Фаблети здебільшого мають акумулятори від 4500 мАг. Цього вистачає на цілий день активної експлуатації з іграми, інтернет-серфінгом, переглядом відеороликів з пам’яті та вебсайтів.

Висновки

У телефонів на iOS краща інтеграція з планшетами, ноутбуками, моноблоками, розумними годинниками, портативними колонками. Єдина умова — щоб вони були від того ж самого виробника, тобто Apple. Натомість до Андроїдів — набагато більше аксесуарів. Зумовлено це різноманітністю брендів та популярністю операційки.

За тривалістю експлуатації виграють Айфони. Виробник довго забезпечує програмну підтримку, а якісні складники (крім батареї) майже не піддаються фізичному зношенню. Комплект постачання кращий у недорогих Андроїдів.