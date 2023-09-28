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У "Дію" додали житлові сертифікати на виплати за зруйноване майно

Послугою вже скористалися 3 685 українців.

У "Дію" додали житлові сертифікати на виплати за зруйноване майно
Фото: Пресслужба Мінцифри

У застосунок "Дія" додали житлові сертифікати на виплати за зруйноване майно. 

Про це повідомив очільник Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, українці, які подавали заяву про знищене майно, отримають житловий сертифікат у "Дії". "З нього дізнаєтеся суму компенсації та зможете почати пошуки майбутнього помешкання. А вже з листопада — використати сертифікат на покупку житла", - додав віцепрем'єр.

Федоров зазначив, що послугою вже скористалися 3 685 українців. Її запустили разом з Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури за підтримки USAID / UK aid проєкту «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/ TAPAS» і Світового банку.

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Нагадаємо, на початку місяця у "Дію" додали ще чотири сервіси. Серед них - допомога при усиновленні дитини, допомога людині, яка доглядає за хворою дитиною, допомога особам із інвалідністю дитинства і дітям з інвалідністю, а також допомога на дитину одинокій матері чи батьку.

До цього на порталі запустили нові послуги для моряків.

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