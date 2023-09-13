Міноборони розповіло про новий український FPV-БпЛА: всі складники дрона – від найкращих світових виробників

Апарат штатно літає на відстань до семи кілометрів, але максимально на ньому літали і до 9,5 км.

Міністерство оборони розповіло про новий ударний безпілотник українського виробництва – KH-S7. Апарат уже допущений до експлуатації.

У МО повідомили, що розробники та оператори, які випробовували цей ударний FPV-дрон, назвали його топовою моделлю: від ергономіки пульта, потужності моторів до якості самої системи та багатьох дрібниць, що в сумі дають більшу дальність, маневреність, запас батареї, вантажопідйомність та влучність. Всі складники апарату – від найкращих світових виробників.

«"Це просто бомба-ракета-петарда!" – реальний відгук військових про вітчизняний дрон KH-S7, допущений Міноборони до експлуатації»", – стверджують у міністерстві.

Особливості KH-S7:

Безпілотник цифровий, що дає FullHD-якість зображення та допомагає проводити дорозвідку під час місії

Несе штатно корисну вагу в один кг на відстань семи кілометрів

Максимально на KH-S7 хлопці "долітали" і на 9,5 км

Основний акцент на надійності та потужності – всі складники дрона від найкращих виробників світу, з якими встановлено прямі контракти.

"Наразі вже триває процес реєстрації наступної розробки цієї компанії – дрона KH-S10, для перенесення до 3 кг ваги та виконання універсальної ролі ударного та бомберного типу в одному дроні", – додали в міністерстві.

Фото: Міноборони України KH-S7

Раніше про цей безпілотник повідомили Сили оборони півдня. За їхніми даними, дрон почали розробляти улітку 2022. Цей ударний БпЛа призначений для ураження рухомих та стаціонарних наземних цілей.