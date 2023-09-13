Apple презентувала нову серію iPhone з новим титановим корпусом, швидшим чіпом та покращеними можливостями відеоігор. Нові телефони представили у п’ятьох кольорах.

Про це пише Reuters.

Найбільший сюрприз з iPhone 15, який вийде 22 вересня: ціни на нього не зросли, що відображає глобальний спад продажів смартфонів. iPhone 15 коштує 799 доларів, iPhone 15 Plus – від 899 доларів, а серія Pro – від 999 доларів.

Ціна на Pro Max починається від 1199 доларів, це така ж ціна, що й минулого року, за той самий обсяг пам’яті. Минулого року Apple запропонувала модель iPhone Pro Max за 1099 доларів з меншою пам’яттю.

Як Pro, так і інші моделі iPhone 15 матимуть яскравіший дисплей і 48-мегапіксельну камеру, а також батареї зі 100% переробленого кобальту.

Apple заявила, що супутниковий зв’язок iPhone 15 тепер можна використовувати для виклику допомоги на дорозі. Він розгортає цю функцію спільно з Американською автомобільною асоціацією (AAA) у Сполучених Штатах.

Зарядні кабелі USB-C будуть надаватися як з iPhone 15, так і у чохлі для пристроїв AirPods Pro. Цей крок відображає вимоги європейських регуляторів щодо використання USB-C і дозволяє використовувати ті самі зарядні кабелі, які вже використовуються для iPad і Mac.

Фото: Apple

Apple також заявила, що iPhone 15 Pro може знімати так зване просторове відео, використовуючи дві камери пристрою для захоплення тривимірного відео. За словами директора з маркетингу Грега Джосвіака, ці відео можна буде переглядати на гарнітурі Apple Vision Pro, яка має вийти на початку наступного року.

Використання титану в Pro робить його легшим і міцнішим, ніж попередні моделі з інших металів.

Технологія штучного інтелекту стала рушійною силою кількох нових функцій телефонів. Представник Apple повідомив, що компанія використовувала машинне навчання для виявлення людини в кадрі, що дозволяє користувачам відразу чи пізніше перетворювати зображення на портрет у додатку “Фото”.

Apple також продемонструвала новий годинник, зокрема Series 9 Watch з функцією “подвійне торкання”, коли користувачі двічі зводять разом великий і вказівний пальці, не торкаючись годинника, щоб виконати такі завдання, як відповідь на телефонний дзвінок. За словами головного операційного директора Apple Джефа Вільямса, годинник використовує машинне навчання для виявлення крихітних змін у кровотоку, коли користувач складає пальці, звільняючи іншу руку для інших завдань, таких як прогулянка з собакою або підтримка чашки кави.

Apple Watch Ultra 2, орієнтований на спорт на відкритому повітрі, має нові функції для їзди на велосипеді та дайвінгу, а Apple каже, що це найяскравіший екран, який вона коли-небудь створювала. Series 9 коштуватиме від 399 доларів, а годинник Ultra 2 – від 799 доларів і буде доступний 22 вересня.

Фото: Apple

Apple більше не використовуватиме шкіру у своїх продуктах, заявила Ліза Джексон, керівник екологічного відділу компанії. Компанія замінює деякі з цих продуктів на текстиль під назвою “FineWoven”, який, за її словами, на дотик схожий на замшу.

Apple все ще покладається на iPhone для понад половини своїх продажів, але світовий ринок смартфонів впав з 294,5 мільйона загальних поставок телефонів до 268 мільйонів у другому кварталі. Згідно з даними Counterpoint Research, постачання Apple скоротилося найменше з усіх великих виробників смартфонів: з 46,5 мільйонів телефонів до 45,3 мільйонів.

Нагадаємо, Apple доведеться боротися з конкуренцією з боку Huawei, яка була її головним конкурентом на китайському ринку смартфонів преміумкласу, поки експортний контроль США не зруйнував телефонний бізнес Huawei у 2019 році. Минулого тижня Huawei почала продавати Mate 60 Pro, телефон високого класу, який використовує мікросхеми китайського виробництва, які, на думку деяких законодавців США, були виготовлені з порушенням торгових обмежень Сполучених Штатів.