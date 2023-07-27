iPhone 14 Pro і Pro Max: купити зараз чи почекати

За останніми чутками випуск iPhone Ultra переноситься на 2024 рік, а у вересні 2023 року слід очікувати на 15-ту серію смартфонів, флагманом у якій стане Pro Max. Оскільки компанія запустила масове виробництво аксесуарів з USB-C, найімовірніше, що заряджання проводитиметься через цей порт. Кажуть, що нові смартфони оснастять кнопкою дії, що налаштовується, на зразок Apple Watch Ultra, для активації різних функцій. Корпус флагмана виготовлять з титану, він отримає темно-червоний або малиновий колір. Якщо ви все ще не придбали iPhone 14 Pro або Pro Max, напевно, замислюєтеся, чи варто купувати один із них зараз https://comfy.ua/smartfon/, чи зачекати новинку. Розберемося в цьому питанні.

Відмінності в камерах

У iPhone 14 Pro і Pro Max вражаючі камери. У них ви отримуєте основний датчик на 48 Мп, що забезпечує чудову деталізацію. Особливо, якщо ввімкнути налаштування ProRAW. Навіть при зйомці в режимі 12 Мп вона дає чітке, яскраве, насичене зображення без редагування.

Ще одна особливість камери - два модулі:

TrueDepth;

надширококутний.

Обидва вони на 12 Мп. TrueDepth пропонує автофокус і поліпшення картинки при слабкому освітленні завдяки Apple Photonic Engine. Схоже, в iPhone 15 Pro Max тріо камер залишиться тим самим, але з перископом для телеоб'єктива і 6-кратним оптичним зумом (проти 3-разового в Айфон 14). Така зміна дасть змогу вигідно конкурувати з телефонами Samsung. Передбачається, що цифровий зум досягне 30-кратного збільшення, а це набагато краще за теперішні 15.

A16 або A17 Bionic

Процесор A16 Bionic всередині iPhone 14 Pro і Pro Max демонструє найвищу продуктивність серед представлених на ринку смартфонів. Це підтверджується багатьма тестами. Будь-які ігри - від шутерів до гоночних - відтворюються гладко.

За інформацією, що просочилася, A17 Bionic вперше буде заснований на 3-нм техпроцесі. А це дасть поліпшену продуктивність порівняно з 4-нм попередником.

Що з автономністю

Безперервний веб-серфінг у мережі 5G за яскравості екрана 150 ніт на iPhone 14 Pro триває понад 10 годин, що говорить про непогану автономність. За цих же умов Pro Max тримається 13-14 годин, посідаючи місце в списку найкращих смартфонів за автономністю. З чуток, у наступному поколінні він отримає батарею на 4852 мАг. Повідомляється також, що завдяки на 35% більшій енергоефективності A17 Bionic iPhone 15 Pro і Pro Max без підключення до електромережі пропрацюють довше. Можливо, також прискориться зарядка.