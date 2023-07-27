Протести в Ізраїлі. Як реформа Нетаньягу вдарила по національній безпеці
Протести в Ізраїлі. Як реформа Нетаньягу вдарила по національній безпеці
Від слюсаря до підозрюваного у держзраді: хто такий Олександр Пономарьов
Від слюсаря до підозрюваного у держзраді: хто такий Олександр Пономарьов
Посадовців військкоматів трьох областей затримали на хабарах
Посадовців військкоматів трьох областей затримали на хабарах
Ігор Терехов: «Люди боялися вийти на поверхню, і ми евакуйовували їх під землею. Через тунелі метро – пішки десятки кілометрів»
Ігор Терехов: «Люди боялися вийти на поверхню, і ми евакуйовували їх під землею. Через тунелі метро – пішки десятки кілометрів»
Росія випустила ракети зі східного напрямку, була загроза для Вінницької області (доповнено)
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Удари по Криму. Війна на виснаження
Удари по Криму. Війна на виснаження
Візія нової країни
Візія нової країни
Підозра знайшла "героя"
Підозра знайшла "героя"
ГоловнаТехнології

iPhone 14 Pro і Pro Max: купити зараз чи почекати

За останніми чутками випуск iPhone Ultra переноситься на 2024 рік, а у вересні 2023 року слід очікувати на 15-ту серію смартфонів, флагманом у якій стане Pro Max. Оскільки компанія запустила масове виробництво аксесуарів з USB-C, найімовірніше, що заряджання проводитиметься через цей порт. Кажуть, що нові смартфони оснастять кнопкою дії, що налаштовується, на зразок Apple Watch Ultra, для активації різних функцій. Корпус флагмана виготовлять з титану, він отримає темно-червоний або малиновий колір. Якщо ви все ще не придбали iPhone 14 Pro або Pro Max, напевно, замислюєтеся, чи варто купувати один із них зараз https://comfy.ua/smartfon/, чи зачекати новинку. Розберемося в цьому питанні.

Відмінності в камерах

У iPhone 14 Pro і Pro Max вражаючі камери. У них ви отримуєте основний датчик на 48 Мп, що забезпечує чудову деталізацію. Особливо, якщо ввімкнути налаштування ProRAW. Навіть при зйомці в режимі 12 Мп вона дає чітке, яскраве, насичене зображення без редагування.

Ще одна особливість камери - два модулі:

  • TrueDepth;

  • надширококутний.

Обидва вони на 12 Мп. TrueDepth пропонує автофокус і поліпшення картинки при слабкому освітленні завдяки Apple Photonic Engine. Схоже, в iPhone 15 Pro Max тріо камер залишиться тим самим, але з перископом для телеоб'єктива і 6-кратним оптичним зумом (проти 3-разового в Айфон 14). Така зміна дасть змогу вигідно конкурувати з телефонами Samsung. Передбачається, що цифровий зум досягне 30-кратного збільшення, а це набагато краще за теперішні 15.

A16 або A17 Bionic

Процесор A16 Bionic всередині iPhone 14 Pro і Pro Max демонструє найвищу продуктивність серед представлених на ринку смартфонів. Це підтверджується багатьма тестами. Будь-які ігри - від шутерів до гоночних - відтворюються гладко.

За інформацією, що просочилася, A17 Bionic вперше буде заснований на 3-нм техпроцесі. А це дасть поліпшену продуктивність порівняно з 4-нм попередником.

Що з автономністю

Безперервний веб-серфінг у мережі 5G за яскравості екрана 150 ніт на iPhone 14 Pro триває понад 10 годин, що говорить про непогану автономність. За цих же умов Pro Max тримається 13-14 годин, посідаючи місце в списку найкращих смартфонів за автономністю. З чуток, у наступному поколінні він отримає батарею на 4852 мАг. Повідомляється також, що завдяки на 35% більшій енергоефективності A17 Bionic iPhone 15 Pro і Pro Max без підключення до електромережі пропрацюють довше. Можливо, також прискориться зарядка.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies