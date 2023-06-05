Усі розробки трималися в секреті до початку представлення.

Американська технокомпанія Apple провела презентацію новинок цього року на конференції Worldwide Developers Conference.

Трансляція велася в режимі реального часу на платформах Apple. Усі розробки традиційно трималися в секреті до початку представлення.

Зокрема, компанія представила macOS Sonoma із віджетами на робочому столі, які динамічно підлаштовуватимуться під використання. Також нове програмне забезпечення і для компʼютерів, і для смартфонів, отримало поліпшену функцію інтелектуального введення тексту. Програмне забезпечення оновили і для годинників та планшетів.

Нетиповим для компанії пристроєм став Vision Pro, що створений для підтримки додатків AR та VR. Він не потребує спеціального контролера, а натомість покладається на зовнішні датчики і камери. Компанія обіцяє, що розробка стане доступною на початку наступного року в США.

Фото: Apple

Також Apple представила нові ноутбуки MacBook Air із найбільшою в цій лінійці діагоналлю – 15 дюймів. Раніше такими екранами оснащували лише серію Pro. Нові MacBook мають чіпи М2, і компанія обіцяє, що вони здатні працювати без підзарядки 18 годин. Вартість такого 15-дюймового ноутбука в США стартуватиме від $1299. Також перевиупстили покращені 13-дюймові моделі на чіпі М2 за ціною 1099 доларів.

Оновлення отримали і стаціонарні компʼютери. Новинки MacStudio пропонують потужність наступного покоління у вигляді "блискавичних M2 Max і неперевершених M2 Ultra".

"Він забезпечує неймовірну продуктивність і широкі можливості підключення в неймовірно компактній формі, поміщаючи все необхідне під рукою і перетворюючи будь-який простір на студію", – стверджує компанія.

Ціна на новинку для Штатів – від 1999 доларів.

Профільні оглядачі прогнозували, що цього червня компанія представить оновлення свого програмного забезпечення iOS та презентує нові ноутбуки Macbook Air із більшою діагоналлю (15 дюймів замість традиційних 13 і 14) на чіпі М2, писали в Engadget.

Справжньою ж сенсацією, як очікували аналітики, має стати система доповненої реальності – перша для Apple.

Apple Inc. – американська технологічна компанія, один із лідерів з виробництва смартфонів, планшетів та компʼютерної техніки. Є першою американською компанією, чия капіталізація перевершила 1 трлн доларів США.

Традиційно Apple проводить декілька презентації на рік – улітку представляє нові розробки програмного забезпечення і компʼютерної техніки, а в вересні – смартфонів.