Компанія SpaceX запустила на орбіту з ракети-носія Falcon9 22 інтернет-супутники нового покоління Starlink “V2 mini”.

Про це йдеться у Твіттері компанії.

“Запуск”, − йдеться у дописі.

Запуск здійснили з космодрому в американському штаті Флорида о 15:21 за київським часом.

Супутники V2 Mini є потужнішими версіями Starlink, пише space.com. Згідно з даними SpaceX, нові супутники забезпечують більшу широкосмугову пропускну здатність і оснащені електричними двигунами Холла, які забезпечують удвічі більшу тягу у порівнянні зі старими апаратами.

Зараз на орбіті перебуває понад 4 тисячі супутників Starlink і компанія має дозвіл регуляторів на запуск ще 12 000. Водночас SpaceX має намір подати заявку на дозвіл додати до проєкту ще 30 000 супутників.

Нагадаємо, SpaceX уклала угоду з Пентагоном для постачання Starlink в Україну.

У січні голова Держспецзв’язку Юрій Щиголь заявив, що в Україні працюють понад 25 тис. систем Starlink. У лютому компанія SpaceX обмежила використання Україною Starlink для керування безпілотниками.

Сам Маск раніше заявляв, що SpaceX відмовилася від коштів Міністерства оборони США за роботу супутників інтернет-зв'язку Starlink в Україні.