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Україна має механізми протидії спробам росіян порушити роботу Starlink, – Федоров

Україна отримала вже 42 тисячі терміналів Starlink.

Україна має механізми протидії спробам росіян порушити роботу Starlink, – Федоров
Фото: Facebook/Михайло Федоров

Віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що росіяни намагаються порушити роботу Starlink, але їм не вдається досягнути того результату, який заважав би користуватись Україні супутниковим зв’язком.

Про це він повідомив в інтерв’ю Укрінформу. 

“Росіяни намагаються використовувати свої технології для того, щоб порушити роботу супутникового зв’язку, але їм не вдається досягти того результату, який заважав би нам користуватись Starlink”, - зазначив український міністр.

Федоров уточнив, що наразі Україна має певні механізми протидії спробам росіян порушити роботу Starlink та працює над тим, щоб “цього не сталося взагалі”.

Також Федоров повідомив, що Україна отримала вже 42 тисячі терміналів Starlink.

"Все працює стабільно. Ми на постійному зв’язку з компанією і оперативно на все реагуємо. Зараз в Україні 42 тисячі терміналів Starlink, які забезпечують зв’язком енергетиків, медиків та військових", - зазначив міністр.

Федоров уточнив, що «держава не витратила на них жодної копійки» – усе передали міжнародні партнери, які також оплачують функціонування обладнання на пільгових умовах.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що РФ місяцями експериментувала зі системами “Тобол”, аби заглушити Starlink в Україні. Спроби Росії перешкодити доступу українських військових до Інтернету, націлившись на супутникові операції Starlink є складнішими, ніж вважалося раніше.

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