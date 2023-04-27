Дрон MiniShark в першу чергу створений для виконання розвідувальних завдань. Радіус застосування БПЛА MiniShark сягає 35 км.

Українська компанія Ukrspecsystems представила свій новий БПЛА MiniShark.

Про це повідомляє “Мілітарний”.

Прототип безпілотника показали на виставці Brave1. За даними розробників, дрон MiniShark в першу чергу створений для виконання розвідувальних завдань.

В Ukrspecsystems стверджують, що безпілотник може виявляти наземні цілі в інтересах артилерії, спеціальних підрозділів та частин сухопутних військ. Радіус застосування БПЛА MiniShark сягає 35 км.

Розробники наголошують, що одна з переваг нового безпілотника – запуск з руки та легке транспортування. Адже вся система вміщається у двох рюкзаках. Дрон з розмахом крил 2,6 метра і довжиною 125 см має максимальну злітну масу до 5 кг, тривалість його польоту – 2 години.

Заявлена максимальна швидкість польоту – 120 км/год. Робоча висота польоту – 1000 метрів. Безпілотник може бути оснащений оптико-електронною системою з 10-кратним оптичним збільшенням. Робочий діапазон температур під час експлуатації нового дрона становить від -15 до +45 градусів Цельсію.

MiniShark після завершення польотного завдання здійснює автономну посадку фюзеляжем.

Представник компанії розповів, що робота над створенням нового БПЛА почалася після отримання запитів від українських військових на подібний літальний апарат. Наразі безпілотник MiniShark проходить заводські випробування.

Нагадаємо, нещодавно глава української розвідки розповів, що українські безпілотники долітають до Москви і далі. Подробиці українських операцій із застосуванням безпілотників голова ГУР не уточнив.