Росіяни вбивають українських військовополонених після допитів, – перехоплена СБУ розмова

Українська спецслужба розслідує понад 35 тис. кримінальних проваджень за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Служба безпеки оприлюднила чергову перехоплену телефонну розмову окупанта, у якій він визнає, що росіяни вбивають українських військовополонених. Такі вбивства відбуваються звірячим способом – полоненим перерізають горло.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що розмова була перехоплена на східному фронті України.

"Человека надо чуть-чуть зарезать. Но у меня это не впервые. Мне пох*й", – розповідає російський військовий своїй знайомій про злочин, який має вчинити після цієї телефонної розмови.

"Люди, которые военнопленные… их нам смысла нет держать. Ну, потому что всю информацию с них выпытываем. Дальше нет смысла держать. Вот… их надо утилизировать", – пояснює рашист.

Він у подробицях розповідає, як перерізає людині горло. І уточнює, що в нього таких випадків вистачає і робити це доводиться вночі.

Служба безпеки встановила особу росіянина, його установчі дані, місце служби та коло спілкування. Чоловік на аудіо – Сучко Євген Юрійович з Новгородської області РФ, 1995 року народження. Його мобілізували восени 2022 року, відтоді він зі своїм підрозділом перебуває на позиціях у Харківській області.

"СБУ працює, аби цей Сучко та кожен воєнний злочинець з РФ поніс заслужене покарання за свої звірства. Українська спецслужба розслідує понад 35 тис. кримінальних проваджень за фактом порушення законів та звичаїв війни", – наголосили в спецслужбі.

Нагадаємо, Офіс генпрокурора зафіксував понад 80 000 воєнних злочинів, вчинених Російською Федерацією під час повномасштабної війни в Україні.

У ГУР Міноборони раніше зазначили що в Росії публікують відео страт українських військовополонених, щоб власні солдати не здавалися в полон.

12 квітня СБУ почала досудове розслідування жорстокого вбивства українського військового. В мережі з’явилось відео, як російські окупанти жорстко катують полоненого та відрізають йому голову.

Це – не перша публікація росіянами відео з нелюдським поводженням із українськими полоненими. У лютому стало відомо про розстріл беззбройного українського бійця Олександра Мацієвського. Росіяни вистрілили в чоловіка після його слів "Слава Україні!".