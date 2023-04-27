Житель звільненого Лимана здавав ворогу позиції Сил оборони, - СБУ

Йому загрожує до 15 років тюрми.

Служба безпеки України заявила про затримання ворожого інформатора, який здавав позиції Сил оборони у звільненому Лимані.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

“Служба безпеки викрила ще одного поплічника рашистів, який передавав окупантам локації базування українських захисників у прифронтових районах Донеччини. У «зоні особливої уваги» фігуранта були місця дислокації та переміщення підрозділів Збройних Сил України та СБУ на території звільненого Лимана”, - йдеться в повідомленні.

Крім того, як зазначається, він передавав агресору координати місцевих об’єктів залізничної інфраструктури.

Співробітники Служби безпеки затримали зловмисника під час виконання ним розвідувального завдання. Інформатором виявився безробітний мешканець Лимана, який перебував “на зв’язку” з бойовиком окупаційних угруповань Південного військового округу ЗС РФ.

За вказівкою агресора його поплічник обходив територію звільненого міста і фіксував локації українських захисників та інфраструктурних об’єктів. Потім ворожий інформатор передавав отримані відомості бойовику через заборонену російську соцмережу “Однокласники”.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (надання збройним формуванням держави-агресора допомоги у веденні бойових дій проти Збройних Сил України та інших військових формувань).

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років тюрми. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Нагадаємо, СБУ затримала чергового поплічника ворога, який коригував артудари РФ по військових об’єктах на Донеччині. Наразі він перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує до 15 років ув’язнення.