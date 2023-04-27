Відзавтра, 28 квітня, на дорогах України відновлять роботу комплекси автоматичної фіксації правопорушень (адреси)

Відзавтра, 28 квітня, на автодорогах України комплекси автоматичної фіксації правопорушень

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

“З 28 квітня на автомобільних дорогах міст Житомира, Івано-Франківська, Києва, Кременчука, Львова, Мукачева, Полтави, Чернівців, Черкас, Вінницької, Волинської, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Львівської та Рівненської областей відновлять роботу 35 комплексів автоматичної фіксації правопорушень (які працювали до повномасштабного вторгнення рашистів), а у місті Дніпрі та Кременчуці запрацює 4 нових прилади контролю. Загалом розпочнуть роботу 39 комплексів автоматичної фіксації правопорушень”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що всі ці комплекси будуть працювати на фіксацію найрозповсюдженішої причини ДТП - перевищення дозволеної швидкості руху.

Розташування комплексів:

м. Житомир (1 комплекс)

Чуднівський міст, напрямок спрямування приладу вул. Радивилівська (обмеження швидкості 50 км/год)

м. Івано-Франківськ (3 комплекси)

вул. Євгена Коновальця, 411, напрямок спрямування приладу вул. Довбуша (обмеження швидкості 50 км/год)

вул. Євгена Коновальця, 320, напрямок спрямування приладу вул. Світла (обмеження швидкості 50 км/год)

вул. Тисменицька, 311, напрямок спрямування приладу в’їзду в місто (обмеження швидкості 50 км/год)

м. Київ (2 комплекси)

просп. Голосіївський, 96, напрямок спрямування приладу вул. Виставкова (обмеження швидкості 50 км/год)

вул. Теодора Драйзера, 9, напрямок спрямування приладу просп. Червоної Калини (обмеження швидкості 50 км/год)

м. Кременчук (3 комплекси)

вул. Андрія Ковальова, 17, напрямок спрямування приладу вул. Козацька (обмеження швидкості 50 км/год)

Запускаються вперше:

вул. Вадима Пугачова, 6-Д, напрямок спрямування приладу вул. Олександра Корпана (обмеження швидкості 50 км/год)

просп. Полтавський, 265, напрямок спрямування приладу вул. Горліс-Горського (обмеження швидкості 50 км/год)

м. Львів (2 комплекси)

вул. Василя Стуса, 39, напрямок спрямування приладу просп. Червоної Калини (обмеження швидкості 50 км/год)

вул. Володимира Великого, 18, напрямок спрямування приладу вул. Стрийська (обмеження швидкості 50 км/год)

м. Мукачево (1 комплекс)

вул. Великогірна, 51, напрямок спрямування приладу вул. Томаша Масарика (обмеження швидкості 50 км/год)

м. Полтава (2 комплекси)

вул. Маршала Бірюзова, 35/14, напрямок спрямування приладу вул. Квітки Цісик (обмеження швидкості 50 км/год)

вул. Героїв АТО, 31, напрямок спрямування приладу вул. Квіткова (обмеження швидкості 50 км/год)

м. Чернівці (1 комплекс)

вул. Винниченка, 97, напрямок спрямування приладу вул. Жасмінна (обмеження швидкості 50 км/год)

м. Черкаси (1 комплекс)

вул. Благовісна, 341/40, напрямок спрямування приладу вул. Кривалівська (обмеження швидкості 50 км/год)

м. Дніпро (2 комплекси)

Запускаються вперше:

вул. Набережна Заводська, 64, напрямок спрямування приладу просп. Свободи (обмеження швидкості 70 км/год)

вул. Набережна Перемоги, 38-А, напрямок спрямування приладу Пішохідний міст (обмеження швидкості 70 км/год)

Вінницька область (1 комплекс)

на 404 км+640 автодороги М-30 напрямок спрямування приладу м. Умань (обмеження швидкості 50 км/год)

Волинська область (2 комплекси)

на 129 км+788 автодороги М-19 напрямок спрямування приладу м. Ковель (обмеження швидкості 50 км/год)

на 82 км+575 автодороги Н-22 напрямок спрямування приладу м. Луцьк (обмеження швидкості 50 км/год)

Івано-Франківська область (1 комплекс)

на 227 км+233 автодороги Н-09 напрямок спрямування приладу с. Татарів (обмеження швидкості 50 км/год)

Київська область (4 комплекси)

на 35 км+240 автодороги М-05 напрямок спрямування приладу м. Київ (обмеження швидкості 50 км/год)

на 14 км+016 автодороги Р-01 напрямок спрямування приладу м. Київ (обмеження швидкості 50 км/год)

на 26 км+050 автодороги Н-01 напрямок спрямування приладу м. Київ (обмеження швидкості 50 км/год)

на 101 км+400 автодороги М-03 напрямок спрямування приладу м. Київ (обмеження швидкості 110 км/год)

Кіровоградська область (1 комплекс)

на 253 км+462 автодороги М-05 напрямок спрямування приладу м. Київ (обмеження швидкості 110 км/год)

Львівська область (11 комплексів)

на 490 км+400 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу м. Буськ (обмеження швидкості 50 км/год)

на 137 км+971 автодороги М-09 напрямок спрямування приладу м. Львів (обмеження швидкості 50 км/год)

на 12 км+514 автодороги М-10-01 напрямок спрямування приладу м. Скнилів (обмеження швидкості 50 км/год)

на 3 км+360 автодороги М-10-01 напрямок спрямування приладу с. Рясне-Руське (обмеження швидкості 50 км/год)

на 552 км+486 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу м. Зубра (обмеження швидкості 90 км/год)

на 523 км+260 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу м. Чоп (обмеження швидкості 50 км/год)

на 528 км+459 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу м. Львів (обмеження швидкості 50 км/год)

на 528 км+459 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу м. Луцьк (обмеження швидкості 50 км/год)

на 541 км+451 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу с. Соснівка (обмеження швидкості 50 км/год)

на 510 км+120 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу м. Запитів (обмеження швидкості 50 км/год)

на 53 км+580 автодороги М-10 напрямок спрямування приладу смт Краковець (обмеження швидкості 50 км/год)

Рівненська область (1 комплекс)

на 371 км+971 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу м. Львів (обмеження швидкості 50 км/год)

Розташування всіх комплексів можна переглянути за посиланням.

Нагадаємо, що з 1 квітня на деяких вулицях Києва дозволили рух зі швидкістю до 80 км/год. Перелік вулиць визначила комісія КМДА.