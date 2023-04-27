ЗСУ знищили ще 510 російських окупантів та 21 безпілотник, – Генштаб

РФ вже втратила в Україні 188 920 військових.

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 510 російських загарбників. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 188 920 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.04.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 188920 (+510) осіб ліквідовано

танків – 3694 (+2)

бойових броньованих машин – 7178 (+16)

артилерійських систем – 2887 (+10)

РСЗВ – 542 (+3)

засоби ППО – 293 (+1)

літаків – 308 (+0)

гелікоптерів – 294 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2461 (+21)

крилаті ракети – 911 (+0)

кораблі/катери – 18 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 5805 (+13)

спеціальна техніка – 352 (+0).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, за квітень втрати росіян скоротилися на 30%. Наразі окупанти готуються до контрнаступу ЗСУ.