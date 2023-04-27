ЗСУ знищили ще 510 російських окупантів та 21 безпілотник, – Генштаб

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 510 російських загарбників. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 188 920 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.04.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 188920 (+510) осіб ліквідовано
- танків – 3694 (+2)
- бойових броньованих машин – 7178 (+16)
- артилерійських систем – 2887 (+10)
- РСЗВ – 542 (+3)
- засоби ППО – 293 (+1)
- літаків – 308 (+0)
- гелікоптерів – 294 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2461 (+21)
- крилаті ракети – 911 (+0)
- кораблі/катери – 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5805 (+13)
- спеціальна техніка – 352 (+0).
Дані уточнюються.
Нагадаємо, за даними британської розвідки, за квітень втрати росіян скоротилися на 30%. Наразі окупанти готуються до контрнаступу ЗСУ.