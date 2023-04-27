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ЗСУ знищили ще 510 російських окупантів та 21 безпілотник, – Генштаб

РФ вже втратила в Україні 188 920 військових.

ЗСУ знищили ще 510 російських окупантів та 21 безпілотник, – Генштаб
Фото: EPA/UPG

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 510 російських загарбників. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 188 920 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.04.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 188920 (+510) осіб ліквідовано
  • танків – 3694 (+2)
  • бойових броньованих машин – 7178 (+16)
  • артилерійських систем – 2887 (+10)
  • РСЗВ – 542 (+3)
  • засоби ППО – 293 (+1)
  • літаків – 308 (+0)
  • гелікоптерів – 294 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2461 (+21)
  • крилаті ракети – 911 (+0)
  • кораблі/катери – 18 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5805 (+13)
  • спеціальна техніка – 352 (+0).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, за квітень втрати росіян скоротилися на 30%. Наразі окупанти готуються до контрнаступу ЗСУ.

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