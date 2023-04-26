Україна та Китай, як і абсолютна більшість світу, однаково зацікавлені в міцності суверенітету націй і територіальної цілісності.

Сьогодні вдалося повернути додому в Україну ще 44 людини з російського полону, більшість - це військові, є і двоє цивільних. Серед них є захисники “Азовсталі” та Маріуполя, інших міст Донеччини, Херсонщини, Харківщини. Більшість – рядові та сержанти, є і офіцери.

Про це у своєму зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Про всіх памʼятаємо. І навіть якщо стосовно конкретної людини немає точної інформації про те, що з нею сталося, де може перебувати, таку людину все одно шукають і все перевіряють настільки, наскільки можливо. Україна має повернути всіх своїх”, - наголосив президент.

Він додав, що загалом повернуто з російського полону за час повномасштабної війни вже 2279 українців і українок.

“Говорив сьогодні з лідером Китаю. Це була тривала й доволі раціональна розмова. Про такі розмови зазвичай говорять, що вони відкривають можливості. Зараз є можливість дати нову енергію нашим відносинам – України та Китаю. Є можливість застосувати політичний вплив Китаю, щоб повернути силу принципам і правилам, на яких має триматися мир. Україна та Китай, як і абсолютна більшість світу, однаково зацікавлені в міцності суверенітету націй і територіальної цілісності”, – підкреслив голова держави.

Він додав, що також є зацікавленість у дотриманні головних безпекових правил, зокрема щодо неприпустимості погроз ядерною зброєю та розповсюдження ядерної зброї світом. Україна та Китай однаково зацікавлені, щоб ситуація навколо ЗАЕС нарешті була повністю убезпечена і щоб атомні станції взагалі ніколи знову не використовувалися заради військових цілей.

“Дуже важливо, що Китай має однаковий із нами погляд на свободу мореплавства й торгівлі. Я поінформував пана Сі Цзіньпіна про наші зусилля щодо відновлення морського експорту продовольства. І я почув слова підтримки нашої Чорноморської зернової ініціативи, її подовження, а також – підтримки наших гуманітарних зусиль, зокрема програми “Зерно з України”, - запевнив президент.

Володимир Зеленський представив українську формулу миру, її конкретні пункти.

Сьогодні ж президент взяв участь у конференції в Римі, що присвячена відбудові України.

“Я дякую пані Прем’єр-міністру Джорджі Мелоні за цю конференцію, за її слова про незмінну підтримку України. Важливо, що вже зараз намічаємо нашу співпрацю у 24-му році. Зокрема, це стосується майбутнього італійського головування в G7, а також підготовки великої донорської конференції щодо відновлення”, - розповів президент України.

Він також говорив сьогодні з директором МАГАТЕ Гроссі про штучно створену Росією загрозу радіаційної катастрофи на Запорізькій атомній станції.

“Окремо хочу подякувати пану Гроссі за його ініціативу – дуже важливу соціальну ініціативу – такої спеціальної програми медичної підтримки для персоналу всіх наших атомних станцій”, - підсумував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, посли Євросоюзу знову не змогли домовитися про спільну закупівлю боєприпасів для України. Франція проштовхує ідею придбання боєприпасів у європейських виробників. Її не влаштовує навіть ситуація, за якої виробничі потужності будуть розташовані в країні ЄС, а порох для боєприпасів надходитиме з Південної Кореї.