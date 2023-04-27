​Міноборони назвало некоректним порівняння цін на продукти харчування для ЗСУ і однієї з військових частин ГУР

Відомство заявило, що особовий склад ГУР під час виконання бойових завдань забезпечують харчуванням за тим же принципом, як і всіх військовослужбовців ЗСУ.

Міністерство оборони України оприлюднило заяву через поширення матеріалів, де порівнюють ціни на закупівлю продуктів харчування для ЗСУ та окремої військової частини Головного управління розвідки.

Міноборони заявило, що ця інформація подається некоректно.

"По-перше, порівнюються категорично не тотожні речі. Оскільки для порівняння взято звіти про закупівлю саме продуктів і саме для харчування окремої військової частини ГУР МОУ безпосередньо за місцем постійної дислокації у місті Київ", - підкреслили в МО.

Також міністерство зазначило, що для харчового забезпечення ЗСУ воно закуповує комплексну послугу з організації харчування за Каталогом продуктів, ціни на які вже враховують логістику (зокрема, переважно доставлення у райони ведення бойових дій). "Послуга з організації харчування, по суті, це формат "їжа "ходить" за військовослужбовцем". Ціна послуги з організації харчування одного військовослужбовця складає від 137,04 грн до 144,06 грн на добу", - додали у відомстві.

Крім того, Міноборони відзначило, що особовий склад Головного управління розвідки під час виконання бойових завдань забезпечують харчуванням за тим же принципом, як і всіх військовослужбовці ЗСУ — завдяки укладеним Міноборони договорам щодо послуг з організації харчування.

"Також нагадуємо, що Міністерство оборони України продовжує пошук рішень, направлених на забезпечення прозорих процедур закупок та ефективних моделей організації харчування Збройних Сил України. Відтак, у першій половині квітня керівництво Міноборони провело зустріч з представниками крупних торговельних мереж «КОЛО», «АТБ-Маркет», «ВАРУС», «АШАН», «СІЛЬПО» (Fozzy Group) з метою долучити крупних рітейлерів до процесу організації і безперебійного забезпечення харчуванням військовослужбовців", - повідомили в у відомстві.

За інформацією Міноборони, представники мереж наголосили, що при нинішніх вимогах забезпечення логістики продуктів є занадто ризикованим процесом і що ціни послуг низькі.

"Наголошуємо: для Збройних Сил України не закуповуються окремо продукти. Ціна у договорах враховує, зокрема: приймання, зберігання, переміщення, освіження запасів продовольства, видачу продуктів харчування, їх облік та інші заходи, згідно з заявками командирів військових частин у визначених місцях. Ціни договорів, а також додатки до них були оприлюднені Міноборони ще два місяці тому - 28 лютого", - наголосили в МО.

Також відомство закликало повідомляти про ознаки корупційних проявів у секторі оборони Департаменту з питань запобігання та виявлення корупції.

Нагадаємо, раніше видання Zn.ua оприлюднило матеріал, де йшлося, що Міністерство оборони нібито закуповує харчі для військовослужбовців у двічі-тричі дорожче, ніж у магазинах Києва.

Тоді міністр оборони Олексій Резніков наголосив, що Міноборони не здійснює закупівлю окремих продуктів, а купує комплексну послугу з забезпечення харчування. Тобто доставку певного комплекту продуктів до військових частин, а в окремих випадках – і приготування їжі. Крім цього, перевіряти інформацію про можливі зловживання в МО при закупівлі продуктів харчування для військових взялося НАБУ. Підозру отримали колишні заступник міністра оборони та глава одного з департаментів МО

Скандал призвів до того, що Верховна Рада затвердила прозорий порядок оборонних закупівель.