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У Києві з нагоди візиту делегації Британії відбувся брифінг щодо війни. Залужний і Сирський інформували про ситуацію на фронті

Радник Ріші Сунака з питань нацбезпеки, Тімоті Барроу, наголосив, що Британія розуміє ціну, яку Україна платить заради відсічі російському вторгненню, тож продовжуватиме допомагати. 

У Києві з нагоди візиту делегації Британії відбувся брифінг щодо війни. Залужний і Сирський інформували про ситуацію на фронті
Фото: Андрій Єрмак у Telegram

У Києві з нагоди візиту делегації Великої Британії на чолі з радником премʼєр-міністра з питань національної безпеки Тімом Барроу відбувся брифінг із питань протистояння повномасштабному вторгненню Росії. 

У зустрічі з британського боку також взяли участь начальник Штабу оборони Великої Британії Ентоні Радакін, Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс. Про це голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив у Telegram.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний на брифінгу поінформував членів британської делегації про загальну ситуацію на фронті й перебіг формування нових бригад сил оборони України. Командувач Сухопутних військ ЗСУ, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Олександр Сирський у форматі відеозв’язку розповів про ситуацію на Бахмутському напрямку. Відеозвʼязком про захист від повітряних нападів ворога поінформував командувач Повітряних сил Микола Олещук. 

Зі свого боку Тімоті Барроу наголосив, що Велика Британія розуміє, яку ціну платить Україна заради відсічі російському вторгненню, тож не може стояти осторонь і надалі допомагатиме – до повної перемоги над агресором, у якій британська сторона не має жодних сумнівів. 

Фото: Андрій Єрмак Telegram

"Тімоті Барроу – великий друг України, в нас з ним вийшла дуже ефективна зустріч, під час якої ми детально обговорили ситуацію на фронті та потреби України для перемоги. Хочу сказати, що рівень нашої співпраці й нашого порозуміння є надзвичайно високим. Велика Британія надає Україні безпрецедентну допомогу, зокрема в постачанні необхідної техніки та озброєння. Я висловив сподівання, що Сполучене Королівство й надалі допомагатиме нашій державі без будь-яких обмежень чи «червоних ліній»", – сказав Єрмак.

Єрмак додав, що Україна відкрита у своїх діях і готова постійно інформувати партнерів про всі аспекти оборони задля збереження їхньої єдності.

Нагадаємо, зустріч із Тімоті Барроу спершу провів президент Володимир Зеленський. Він подякував за лідерську позицію Британії в допомозі українцям та наголосив на важливості передачі Україні військових літаків західного зразка, а також різних видів озброєнь, необхідних для протистояння російському агресору.

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