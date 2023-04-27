Зеленський закликав Британію очолити формування "повітряної коаліції" для України

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із радником прем’єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки Тімоті Барроу.

Про це повідомила пресслужба Зеленського.

У зустрічі також взяли участь начальник Штабу оборони Великої Британії Ентоні Радакін і помічник голови британського уряду з військових питань Джеймі Норман.

Зеленський відзначив лідерську позицію Британії щодо оборонної підтримки України.

"Хочу попросити вас продовжити переконувати партнерів у необхідності надання Україні всього потрібного озброєння й військової техніки", – сказав він.

Співрозмовники також обговорили питання подальшого надання оборонної допомоги нашій державі.

"Зокрема, президент Зеленський наголосив на важливості передачі Україні військових літаків західного зразка, а також різних видів озброєнь, необхідних для протистояння російському агресору. Він закликав Британію взяти на себе лідерство у формуванні повітряної коаліції для України", – зазначили в ОП.

На зустрічі також обговорили підготовку до проведення Саміту НАТО, який відбудеться у Вільнюсі влітку. Зеленський зазначив, що Україна очікує від саміту конкретних рішень, які наблизять завершення війни й посилять безпеку Європи.

У цьому контексті президент також поінформував радника прем’єр-міністра про роботу над створенням дієвих гарантій безпеки для України, допоки наша держава перебуває на шляху до членства Альянсі.

Нагадаємо, що на думку помічниці глави Пентагону Селести Валландер, західні бойові літаки не є головним пріоритетом для України.

Раніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомляв, що для початку контрнаступу Силам оборони необхідно здобути перевагу в повітрі. А для цього Україні потрібні сучасні американські винищувачі F-16.