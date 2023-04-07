Для початку контрнаступу Україні треба здобути перевагу в повітрі, - Ігнат

Для початку контрнаступу Силам оборони необхідно здобути перевагу в повітрі.

Про це повідомляє Укрінформ.

“Простим цей контрнаступ назвати вкрай важко. Повітряним силам, щоб наступ був успішний, потрібно завоювати перевагу в небі, бо без переваги в повітрі проводити наступальні дії під вогнем ворожої авіації доволі складно. На сьогодні ворог продовжує атаки на суходолі, з повітря, маю на увазі керовані авіаційні бомби та інше ракетне озброєння з кораблів. Ми ведемо протиповітряний бій, тобто вражаємо засоби ураження, інколи ворожу авіацію, коли вони близько до наших кордонів. Казати, що вже має відбутися контрнаступ без посилення саме нашого панування в повітрі, навряд чи можливо”, - зазначив під час брифінгу речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Він нагадав, що постачання Заходом систем Patriot, SAMP/T та підготовлені українські військові, які вміють працювати з цими комплексами, посилять перевагу України в певних регіонах. Ігнат наголосив, що Україна очікує якомога швидшого рішення про надання сучасних багатоцільових літаків покоління 4+. Йдеться про літаки F-16.

Речник поінформував, що вже відбулося навчання українських пілотів у США. За першими оцінками тестування можна зробити висновок, що знадобиться менше часу на їх підготовку, ніж раніше було заявлено.

За його словами, раніше було заявлено про приблизний термін - пів року, зараз мова йде про менший термін, тому що союзники побачили, що хлопці підготовлені.

Нагадаємо, Польща лобіюватиме надання Україні літаків натівських стандартів. Також Польща продовжить поступову передачу Україні винищувачів МіГ-29.

Нещодавно державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що контрнаступ України може початися найближчими тижнями. Він запевнив Україну в продовженні підтримки.