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Комітет ВР рекомендує розірвати договір з УПЦ МП про оренду Почаївської лаври

У профільному комітеті переконані, що українську святиню треба звільнити із заручників ворожої релігійної організації. 

Комітет ВР рекомендує розірвати договір з УПЦ МП про оренду Почаївської лаври
Почаївська Успенська лавра
Фото: Вікіпедія

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендує парламенту ухвалити проєкт постанови (9179) про звернення до Кабміну із пропозицією розірвати з УПЦ МП договір оренди комплексів споруд Почаївської лаври.

Про це повідомляє заступниця голови комітету Євгенія Кравчук

“На сьогоднішньому засіданні Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендували до ухвалення за основу та в цілому (з правками Комітету) проект Постанови щодо перевірки дотримання Почаївською Свято-Успенською лаврою умов договорів про безоплатне користування культовими будівлями та іншим майном, що є державною власністю”, - написав Євгенія Кравчук.

Вона зазначила, що договір, який уклали ще у 2000-х, є максимально незбалансованим і невигідним для держави. 

Крім того, голова комітету повідомила, що Почаївська лавра перетворилася на «острів», куди не допускають ані міністерські перевірки, ані громадський контроль. У комітеті ВР переконані, що українську святиню має бути звільнено із заручників ворожої релігійної організації шляхом розірвання з УПЦ МП договору безоплатного користування та проведення відповідної перевірки. 

Нагадаємо, у Раді пропонують вигнати УПЦ МП з Почаївської лаври. Понад 30 народних депутатів пропонують від імені Верховної Ради звернутися до Кабінету міністрів з пропозицією розірвати з УПЦ МП договір оренди на споруди Почаївської Успенської лаври.

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