На Київщині відновили 85% об'єктів електроенергетичної інфраструктури та майже всі котельні​

У Київській області з початку повномасштабного російського вторгнення відновлено майже 85% пошкоджених об'єктів електроенергетичної інфраструктури, а також майже всі котельні.

Про це повідомила Державна інспекція енергетичного нагляду.

"І це враховуючи, що часто відновлення відбувались із ризиком для життя наших енергетиків і персоналу ремонтних бригад", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в регіоні внаслідок російської агресії було пошкоджено або повністю зруйновано кілометри ліній електропередачі, сотні об'єктів електропостачання та теплопостачання, включно з підстанціями та котельнями.

Фахівці управління Держенергонагляду постійно беруть участь у роботі комісій з оглядів пошкоджених об'єктів електричних мереж або їхніх складових. Метою таких оглядів є оперативне виконання відновлювальних робіт, забезпечення належного сталого електропостачання побутових споживачів.

Наразі представники Держенергонагляду оглянули 879 пошкоджених об'єктів електричних мереж або їхніх складових. За результатами оглядів оформлено 681 дефектний акт. Інші акти перебувають на стадії погодження.

Нагадаємо, за інформацією Укренерго, в найближчі пів року в енергосистемі України буде достатньо електроенергії для покриття потреб споживачів.