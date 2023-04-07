Словацький міністр оборони заявив, що російські техніки могли навмисне пошкодити винищувачі на авіабазі в Словаччині

Російські технічні фахівці могли спеціально пошкодити винищувачі МіГ-29, які перебували на озброєння армії Словаччини, а тепер передаються Україні. Відповідну заяву міністра оборони Ярослава Надя цитує Euractiv.

Винищувачі Міг-29 – двомоторні літаки радянського виробництва, які перебували на озброєнні словацької армії внаслідок розколу Чехословаччини в 1993 році. Нещодавно їх передали Україні, а словацька армія не використовувала їх з серпня 2022.

"Вони могли літати, але це не означає, що були здатні до бою. Українці приїхали до Словаччини ща тиждень до відпраки, привезли запчастини і оглянули літаки", – пояснив міністр після критики опозиції за відмову уряду від літаків.

Надь припустив, що несправності в винищувачах могли бути навмисно спричинені російськими техніками, які до минулого року були присутні на авіабазі Сляч у Словаччині.

"Навіть поліція розслідувала це за нашими підозрами. У двигунах літака були частини, до яких мали доступ словацькі техніки, а також були частини, до яких мали доступ лише російські техніки. Дефекти з’явилися лише в тих частинах, до яких мали доступ росіяни", – сказав Надь.

Хоча розслідування не довело намірів, Міноборони "відчуло втрату довіри до російських техніків у Слячі, оскільки помилки продовжували з’являтися там, куди тільки вони могли дістатися".

Генерал-лейтенант Любомир Свобода, колишній високопоставлений пілот, також припустив, що росіяни навмисно пошкодили літаки.

"Ми взяли від них двигун, який мав працювати 350 годин. І врешті-решт він налетів лише 70 годин. Що ми можемо зробити з цього? Можливо, було погане виконання, назвемо це так. Не знаю", – сказав він в інтерв’ю "Деннику Н".

Словаччина разом із Польщею погодилися передати українцям винищувачі радянського виробництва. Словаччина передала чотири МіГ-29 у березня.