Росіяни били ракетами, "Градами", "Ураганами", з артилерії та мінометів.

За минулу добу, 6 квітня, під обстрілами окупантів перебували 8 населених пунктів Донецької області. Армія РФ поранила цивільного мешканця.

Про це повідомляє сайт Національної поліції.

Зазначається, що війська РФ випустили снаряди по містах Авдіївка, Бахмут, Костянтинівка, Слов’янськ, смт Велика Новосілка, Ямпіль, селах Карлівка, Орлівка. Окупанти вели вогонь із ЗРК “С-300”, РСЗВ “Град”, “Ураган”, артилерії, танків, мінометів. Пошкоджено 8 житлових будинків.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

“Ракету С-300 рашисти випустили по Слов’янську. З “Ураганів” вдарили по Ямполю, з “Градів” – по Очеретиному та Великій Новосілці. В усіх випадках пошкоджено приватні оселі. Інформації щодо жертв не надходило”, – йдеться у повідомленні.

Внаслідок артилерійських обстрілів є поранений у Бахмуті.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

З області учора евакуювали ще 249 людей, з початку обов’язкової евакуації – понад 59 500 жителів, серед них 7 348 – діти, 2 676 – люди з інвалідністю.

Нагадаємо, 5 квітня окупанти вбили п’ятьох жителів Донецької області.