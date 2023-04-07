Росіяни мінують території поблизу Енергодара та Каховського водосховища

Окупанти вкривають мінами поля на Запорізькому напрямку та поблизу Енергодара. Є небезпека перебування у лісосмугах поблизу міста та на територіях Каховського водосховища.

Про це повідомляє у Telegram мер Енергодара Дмитро Орлов.

“Навесні, з початком так званого “дачного” сезону, нова небезпека постає перед власниками присадибних та заміських будинків і ділянок. Це стосується не тільки ризику наступити на міну на власному городі або по дорозі до нього, а й високої ймовірності під час обробки землі зачепити нерозірваний снаряд”, – зазначив він.

Орлов не виключає, що мінування територій окупантами свідчить про підготовку до оборонних заходів в очікуванні контрнаступу ЗСУ.

Нагадаємо, росіяни мінують поля між Михайлівкою та Орлянським на півночі окупованої частини Запорізької області.