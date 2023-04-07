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У Криму окупанти залучають осіб із залежностями до будівництва фортифікаційних споруд

За роботу людям не платять або платять не у повному обсязі.

У Криму окупанти залучають осіб із залежностями до будівництва фортифікаційних споруд
Ілюстративне фото
Фото: Маріупольська міська рада у Telegram

У тимчасово окупованому Криму росіяни залучають осіб із залежностями до будівництва фортифікаційних споруд.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"У населених пунктах Джанкойського району тимчасово окупованого Криму російські загарбники залучають до будівництва фортифікаційних споруд місцеве населення", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до інженерних робіт переважно залучаються чоловіки, більшість з яких наркомани та особи з алкогольною залежністю. Робітникам окупанти обіцяють грошову винагороду, однак люди її не отримують або отримують не в повному розмірі.

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"Зафіксовано випадки, коли ошукані люди відмовляються йти на подальшу співпрацю, після чого озброєні окупанти силою змушують їх копати траншеї", – додали у Генштабі.

Нагадаємо, українська розвідка закликає мешканців Криму надавати інформацію про російські війська та склади. 

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